Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий кадр в Instagram

На фото Соня позує у картатому піджаку і спідниці. Під верхнім одягом видніється чорна блузка або щось подібне. Євдокименко стоїть на сходах і дивиться трохи вгору. На тлі можна побачити стіни будівлі, а також скульптуру лева. Внучка Ротару зробила цей знімок в Нью-Йорку, США. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 700 лайків. Серед них відзначилася і бабуся Соні - Софія Ротару. Фолловери також написали кілька коментарів:

"Яка класна фотографія", "Знайоме будівля", "Дуже гарний костюм", "Цей костюм безперечно створений для тебе", "Ви така загадкова", "Красива фотографія. Костюм тобі підходить", "Саме такий погляд я і відразу побачила. Дуже цікаве", "Яке класне фото", "Класне фото! Красуня!)", "Красоточка", "За ким спостереження ведете?".

Раніше ми повідомляли, що 18-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко продовжує інтригувати шанувальників після анонса свого синглу.

Нове відверте фото вона виклала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, знімок продовжує серію, публікацією якої Євдокименко анонсувала вихід нової пісні.

Повідомлялося, що 18-річна співачка Софія Євдокименко, внучка і тезка знаменитої артистки Софії Ротару, вміє дивувати публіку романтичними образами.

На цей раз красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому вона з'явилася на вулицях Нью-Йорка в ніжному та затишному вбранні (дівчина живе і навчається в США). На ній в'язаний светр чорного кольору та спідниця з тонкої тканини блідо-рожевого відтінку, образ доповнили кулони на довгих ланцюжках сріблястого кольору.

Нагадаємо, внучка Ротару не соромлячись показала своє тіло в гарячій позі

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