Артистка стала зовсім не такою, як її звикли бачити

Українська співачка Анна Седокова, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться в Instagram фото і відео, на яких хвалиться своєю ідеальною зовнішністю

Однак чи ідеальна зовнішність насправді? Давайте подивимося, як красуня виглядає без макіяжу, , пише Рoliteka.net.

Дивлячись на фото нижче не можна і уявити, що цій красуні вже 37 років, і вона мати трьох дітей. У Анни просто чудова фігура, а зовнішність можна тільки позаздрити.

Нещодавно Анна змінила імідж і перефарбувала волосся в русявий, а також підстригла чолку.

Одного разу Анна показала, як виглядає без макіяжу. Це сталося під час святкового проекту візажиста Гоар Аветисян. Остання зуміла перетворити Седокову зі скромниці в спокусливу диву.

Без макіяжу, пишних вій і зачіски з великими локанами, співачка не схожа сама на себе, ніби перед нами постає інша людина.

Варто відзначити, що на обличчі артистки помітні почервоніння і нерівності і виглядає вона старше. Зірки не так ідеальні, як здається багатьом.

Такі фото повинні людям з комплексами зрозуміти, що знаменитості такі ж, як усі. Зокрема, шкіра їх у звичайному житті теж має недоліки.

Нагадаємо, нещодавно Анна Седокова вирішила вбити стильним фото, виблискуючи новою зачіскою – безліччю дрібних кісок, доповнює її тепле і спортивне вбрання.

Схоже, перед черговим концертом співачка вирішила похвалитися новим стилем перед камерою.

Варто відзначити, що Анна намагається дивувати образами, а також часто проводить експерименти на волоссі і вони ніколи не залишаються непоміченими.

Раніше ми писали, що Анна Седокова опублікувала невеликий ролик в розділі Сторі. Перед дзеркалом зірка з'явилася в звичаному спортивному вбранні.

Видно, що стиліст працює над волоссям артистки, яка сама записувала відео в цей момент і розмірковувала на тему схуднення перед давнім знайомим.

Нагадаємо також, що Анна Седокова позувала в чорній сукні з глибоким декольте. У неї вечірній макіяж і красива укладка.

В пості зірка написала, що люди повинні приймати лють і доброту всередині себе.

Нагадаємо, що Анна Седокова розставила ноги на камеру і похвалилася новою гордістю: "Улюблений момент...".

Як повідомляла Politeka, Сєдокова похизувалася розвагами з натовпом чоловіків: "Гаряче, прямо в гримерці".

Також Politeka писала, що Анна Седокова з молодим коханцем влаштувала інтимну фотосесію на залізному коні: "Ось це пристрасть!".