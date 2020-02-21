Російська актриса Христина Асмус, яка прославилася завдяки серіалу "Інтерни" і оскандалилася після виходу фільму "Текст" показала, що їсть на обід

Знімок з їжею зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Але на відміну від традиційних постів зірок з шикарними сніданками і обідами, Христина вирішила вразити шанувальників своєю простотою. Зірка показала, що купила на обід локшину швидкого приготування.

«До і після ширак», - підписала артистка знімок.

Зазначимо, що «Доширак» - це популярна торгова марка їжі швидкого приготування. Аналог нашої «Мівіни». Шанувальники зірки залишилися в захваті від почуття гумору Христини.

«Я не розумію, що сьогодні день Доширака? чому весь instagram в ньому», «Їжа богів», «Суп вогонь. Коли поряд немає дружини», «Мазіка ще додати, обід буде святковим», «Мої студентські обіди)))) запах зшибал з ніг))))», «Дуже популярна їжа. Приємного апетиту», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що чоловік Асмус, російський комік Гарік Харламов не оцінив фотографію коханої. Він не залишив лайк під її постом. Як відомо, 2019 рік був складним для зіркової пари. Після виходу фільму «Текст» на них посипалося безліч негативних коментарів. Люди писали, що Асмус нібито публічно зрадила Харламову, знявшись у надмірно відвертій еротичній сцені у фільмі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус опублікувала серію знімків в чорній міні-сукні. Актриса покривлялась на камеру і запостила вельми дивні фото з висунутим язиком.

Фолловери неоднозначно сприйняли гумор актриси.

«Не дуже вдале фото)», «Тобі погано, рвати хочеться чи що?», «Викликаємо екзорциста», - написали люди.

Нагадаємо, що Христина Асмус повністю роздяглася і без сорому показала, чим спокусила Харламова: «вже не відмитися».

Як повідомляла Politeka, Асмус в міні-шортиках показала, перед чим не встояв Харламов: "Гарік з'їдає всю їжу?".

Також Politeka писала, що Асмус із синцями під очима приголомшила мережу: "Бідний Гарік, що йому довелося пережити".