Актриса не посоромилася показати своє тіло на камеру без одягу і зблизька

Російська актриса Христина Асмус показала відверте фото з відпочинку

Дружина відомого коміка Гаріка Харламова позувала без білизни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

На чорно-білому знімку Христина красувалася під душем і роздягненою. На новому опублікованому кадрі актриса частково засвітила свої груди, хоч і позувала стоячи спиною до фотографа.

На знімку у артистки вологе волосся, вона трохи зігнулася в спині і схилила голову вниз. На знімку чітко видно, що Асмус без білизни. Вона підписала свій пост ивакуватим значком-емоджі та безліччю хэштегів, один з яких "після тексту не відмитися".

Шанувальники актриси в мережі дуже зраділи такому "повороту подій", деякі розкритикували артистку за зайву відвертість в мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Асмус потрапила до лікарні. Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати.

Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, однак одразу ж відзначила для підписників, що фото не з режиму реального часу:

«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ‍♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.

Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями і з температурою.

Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб та трималася і видужувала скоріше.

Нагадаємо, що Христина Асмус забула про білизну і показала, як відпочила без чоловіка на Мальдівах: "Текст пішов на користь".

Як повідомляла Politeka, роздягнена Асмус показала, як розважається без Харламова на Мальдівах: "За такі ролі можна...».

Також Politeka писала, що Христина Асмус пробіглася пляжем: "Памела Андерсон видихає у куточку".