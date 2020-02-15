Російська актриса Христина Асмус, яка прославилася після серіалу "Інтерни" і оскандалилася після виходу фільму "Текст", усіма силами намагається привернути увагу до своєї персони

На своїй сторінці в Instagram артистка не перестає викладати все нові і нові знімки, як вдалі, так і не дуже, , пише Politeka.net

В цей раз Асмус показала серію знімків, зроблений в одному вбранні, але в різних позах.

Для фотосесії вона вибрала чорне плаття-міні і такого ж кольору босоніжки. При цьому волосся Христини розпущені, а на обличчі – яскравий вечірній макіяж.

Актриса поцікавилася у своїх передплатників, яка фотографія їм подобається більше.

«Я знаю, що ви за другу фотку, тому навіть питати не буду 🤪», - написала Крістіна Асмус.

Користувачі неоднозначно сприйняли гумор актриси. Ось що вони написали:

«Не дуже вдале фото)», «Тобі погано, рвати хочеться чи що?», «На 2 фотці ви ніби медсестра з Silent Hill», «Самоіронія - 🔥🔥», «Вам тут 18?», «відмінне Почуття гумору у вас) і самоіронія👍», «Викликаємо екзорциста 😂💋», «Людина павук», «Про боги! Мені б таку фігуру💖💖офігенна», «Як малолітка з 7-го класу», «Христиночко, ти прям як дівчинка років 14-15)🙌❤️🙌», «Ніяк не може від фільму текст відійти🤣», «Харламов знімав на фото????», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що кінець 2019 року був важким для зіркової пари. Після виходу на екрани скандального фільму "Текст" за участю актриси, на неї і її чоловіка обрушився шквал критики. Вся справа в еротичній сцені, де Асмус дуже реалістично зіграла.

Хейтеры засуджували Христина Асмус за те, що вона нібито таким чином змінила чоловікові. Дісталося і Харламову, у коментарях у якого було не менше негативу. Як відомо, Харламов підтримав дружину, зазначивши, що вона чудова актриса. Пара стійко витримала інформаційну хвилю.

Нагадаємо, що Христина Асмус забула про білизну і показала, як відпочила без чоловіка на Мальдівах: "Текст пішов на користь".

Як повідомляла Politeka, роздягнена Асмус показала, як розважається без Харламова на Мальдівах: "За такі ролі можна...».

Також Politeka писала, що Христина Асмус пробіглася по пляжу: "Памела Андерсон видихає в сторонці".