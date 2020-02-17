Російська актриса Христина Асмус вразила шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Бурхливу реакцію викликало нове фото артистки в миниблоге. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Христина Асмус на знімку позує в білій кепці і футболці. У своєму пості вона опублікувала афішу вистав, у яких грає.

При цьому безліч комментаров звернули увагу саме на вигляд зірки. Велика кількість передплатників захоплюється тим, як виглядає актриса.

«Ваай, яка милашка», «Красуня, що ще можу сказати», «Красуня», «Милота», «ака ти ах.. тільна. Коли дивився фільм «Текст». Не міг повірити, що це була ти. Я схлипнув. Бідний Гарік, що йому довелося пережити», «Пощастило Харламову. Красива дружина», «Боже😍яка красуня❤️Христина,люблю тебе 😻❤️😘», - пишуть в мережі.

У той же час інший вид артистки з'явився болючим. Шанувальники вважають, що це через дуже щільний графік виступів. Асмус радять не забувати про відпочинок.

«А шо за синці під очима, будемо лікувати», «Спить погано», «Гарний, гальмуй, відпочинь трохи, булки розслаб», «Ох і графік!» - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що кінець 2019 року був важким для зіркової пари. Після виходу на екрани скандального фільму "Текст" за участю актриси, на неї і її чоловіка обрушився шквал критики. Вся справа в еротичній сцені, де Асмус дуже реалістично зіграла.

Хейтеры засуджували Христина Асмус за те, що вона нібито таким чином змінила чоловікові. Дісталося і Харламову, у коментарях у якого було не менше негативу.

Як відомо, Харламов підтримав дружину, зазначивши, що вона чудова актриса.

«Моя дружина актриса. У цьому фільмі вона грає роль. Сцена сексу написана в книзі і необхідна для сюжету. Так, відверто. Так, на межі. І що? Коли я дивлюся інше кіно, серіали і там бачу сцени сексу, у мене не виникає питання „Що вони собі дозволяють? Вони ж не чоловік і дружина!“ або „Що думав чоловік Шерон Стоун в момент перенесення ніг на стільці? Як він їй дозволив ‚злягатися‘ весь фільм з Майклом Дугласом“», — писав Харламов в мережі і додав, що пишається дружиною та її блискучим виконанням ролі.

Пара стійко витримала інформаційну хвилю.

Нагадаємо, що Христина Асмус забула про білизну і показала, як відпочила без чоловіка на Мальдівах: "Текст пішов на користь".

Як повідомляла Politeka, роздягнена Асмус показала, як розважається без Харламова на Мальдівах: "За такі ролі можна...».

Також Politeka писала, що Христина Асмус пробіглася по пляжу: "Памела Андерсон видихає в сторонці".