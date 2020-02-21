Известная украинская телеведущая Катя Осадчая и экс-солистка ВИА Гры Миша Романова показали горячие образы

На фото Романова позировала черном топе, коротком пиджаке с длинными рукавами, а также сеточке на ногах. Рядом стояла Осадчая, которая выбрала для вечера черное платье с прозрачной частью на руках и в зоне плеч. Также в нем был разрез почти до пояса. Образ Катя дополнила ушками зайца и красными каблуками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Осадчая уже позировала с украинской танцовщицей Аленой Шоптенко. Она была в черном платье ниже колена. На третьем снимке Катя стояла рядом с Богданом Юсипчуком, который для вечера надел пиджак и рубашку.

"PLAYMATE OF THE YEAR: все подробности горячей тусовки скоро в "Светской жизни"", - написала Катерина.

Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая, модель Катя Осадчая опубликовала новые фото в ярком наряде.

Звезда сделала несколько фото. Модель предстала в красном платье с глубоким декольте.

Наряд выделил тонкую талию Осадчей и ее бедра. Украинская знаменитость позировала туфлях-лодочках. Завершила образ - красная шляпка.

Макияж с акцентом на глаза идеально подошел образу улыбчивой красотки.

"Зарисовка из жизни телевизионщиков :) С бала на корабль, с корабля на бал", - подписала фото телеведущая.

Сообщалось, что украинская телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников новым образом.

Фотографию со столицы Австрии звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На серии снимков Осадчая позирует в шикарном красном платье с глубокими вырезами на спине и на груди. На голове у ведущей надета традиционная шляпка. Женщина позирует в шикарном банкетном зале.

Напомним, Осадчая ошарашила новым образом в красном, впечатляющие кадры

А еще Politeka сообщала, что Горбунов засветился в компании полураздетых красоток, Ефросинина не сдержалась

Также Politeka писала, что Горбунов прижался к Осадчей и сделал интимное признание



