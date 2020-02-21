Наталія Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа і рідна - продюсера Ирини Горової, похвалилася фігурою в одній нижній білизні
Дівчина нерідко розміщує в своєму Instagram знімки відвертого характеру, пише Рoliteka.net. Мабуть, юна красуня любить епатувати публіку і абсолютно не соромиться.
І справді, чого соромитися? Виглядає Наталя чудово.
Так, на одних з останніх фото Горова позує в мереживному прозорому ліфчику. Дочка Потапа зафарбувала принади білим, щоб зробити фото більш скромніше.
Красуня робила селфи в дзеркало. Вона посміхалася, дивлячись в телефон. Можна помітити манікюр з білими гострими ноготочками і татуювання.
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Завершуютьь образ дочки репера різні прикраси.
Позаду помітно ліжко, комод і стіл. Сама Наталя сиділа на підлозі.
Увагу також привернув колір волосся красуні: на одному фото він рожевий, а на другому - рудий.
"А може бути я рижик? 😋", - запитала Наталя у підписників.
Майже за півгодини пост Наталії зібрав понад 700 лайків та багато коментарів.
"А може доця) я знаю колір піде)", "Ні ("І так, і так 👍👍👍😍😍😍", "Ти просто рижик", "Рудий кааааайф🔥", "Ні. Розовинка", "Наташечка няшка симпотяшка тобі все йде наташка", "Як можна бути такою красунею💖Шалено мила💞🙈", "Тобі йде рудий❤️😻", "Красуня", "Рудий колір-🔥🔥🔥🔝🔝🔝", "Рижик - 🔝🔥", "Красива дуже 🔥🔥🔥🔥🔥", "Тобі будь-який колір буде пасувати, мені здається🧡", "З рудим вогонь взагалі👍🔥😍", "Мені здається ,тобі б дуже пасува рудий колір 🔥", "Татові і мамі спасибі за таку гарнюню😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Наталія Горова позувала без білизни в одних туфлях і з мокрими волоссям посеред кімнати. Дівчина сидить у відвертій позі, фотографуючи себе на камеру.
«Будь собою», - коротко говориться в повідомленні.
Користувачі мережі захоплювалися не тільки фігурою красуні, але і її сміливістю.
Раніше ми писали, що Наташа Горова показала нове фото з відпочинку. Дівчина постала в топіку або купальнику, показуючи себе в профіль. Волосся при цьому у Горової було розпущене.
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