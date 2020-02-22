Известные звезды, как и простые женщины, нередко стают жертвами домашнего насилия

В феврале в Украине заработала "горячая линия" по предупреждению домашнего насилия. По номеру 1547 теперь могут обратиться за помощью все, кто подвергается насилию. Отметим, что от домашнего насилия не застрахован никто, в том числе известные богатые люди. Politeka вспоминала, кого из знаменитостей били мужья.

Бывший муж Кристины Орбакайте, отец ее второго ребенка Руслан Байсаров сломал артистке нос. Это произошло во время одного из выступлений. Байсаров затащил певицу в гримерку и избил.

Влиятельная мать Орбакайте Алла Пугачева вынесла эту историю на публику. Она рассказала, что познакомила Байсарова с влиятельными людьми, а он отплатил ей черной неблагодарностью. Мужчине пришлось купить квартиру в центре Москвы в качестве штрафа за избиение жены.

Певицу Валерию в молодости постоянно покалачивал продюсер Александр Шульгин, от которого она родила троих детей. Он помог ей стать известной, но заплатила за это певица большую цену.

Как признавалась артистка, муж ломал ей пальцы и мог броситься на нее с ножом. Кроме этого, муж жестоко относился к детям, которые после развода пары с ним не общаются. Отметим, что с новым мужем, Иосифом Пригожиным артистка смогла стать счастливой. Они в браке 17 лет.

Российская певица Жасмин терпела побои мужа 10 лет. С бизнесменом Вячеславом Семендуевым они поженились в 1996 году. Мужчина вкладывал деньги в карьеру жены, однако регулярно избивал ее и контролировал.

Признаться, что она жертва домашнего насилия Жасмин смогла только в 2006 году. Жасмин, как кстати и Валерия, написала книгу о пережитом.

Отметим, что западные звезды тоже часто стают жертвами насилия. Так, светскую львицу и популярнейшую в США блогершу Ким Кардашьян бил ее первый муж Дэймон Томас.

Тогда Ким еще не была такой известной, она была очень юной и терпела побои от музыкального продюсера. Мужчина любил избивать Кардашьян по утрам. Бил ее так, чтобы следов побоев не было видно.

Экс-невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери избивает ее парень Брайан Хикерсон. Первый раз мужчина поднял на нее руку весной 2019 года, но актриса простила его и не стала свидетельствовать против него в суде.

14 февраля Хикерсон снова избил девушку. Его забрала полиция, он был пьяным. Простит ли Хайден его снова на данный момент неизвестно.

Напомним, что беда случилась с экс-невестой Кличко, актриса не выходит на связь: «Трагического исхода не миновать».

Как сообщала Politeka, брак Валерии и Пригожина оказался под угрозой, в сеть слили видео ссоры: «Хочется послать!».

Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте после перелома пустилась во все тяжкие: "Копия мамы".