Відома українська модель Алла Костромічева здивувала відвертими фото

На знімках Алла позує зовсім без одягу у ванній. Довкола неї дуже багато піни, тому пікантних місць не побачити. На першому кадрі Костромічева показала себе крупним планом, а на другому вже більш загальним. Можна розглянути простору ванну, килимок з сердечком, рушники, рослинність та інші елементи інтер'єру. Також видно більше вікно, а за ним багато зелені. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо любиш приймати ванну став, якщо душ - подивимося, кого більше )))", - написала Алла під фото.

Фанати встигли поставити майже 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"І те і інше.і більше води.багато води", "Ванну-обожнюю приймати", "Баня, краще в лазню з віником!!!", "Як же я сумую за ванній, у нас в Китаї квартири з ваннами вкрай дорого знімати. Ну хоч душ просторий", "В основному, душ приймаю, але по вихідним можна і на ванну расчехлиться. В будні дні на прийняття ванної часу немає. Вигідніше витратити зайвий час на сон".

Раніше ми повідомляли, що провідна «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічева покрасувалася роздягненою на відпочинку.

Артистка релаксує на одному з курортів і до нагоди вирішила показати себе шанувальникам в купальнику.

Так на новому опублікованому Аллою знімку, вона сидить на сходинках з розпущеним волоссям і загадково дивиться прямо в об'єктив камери. На артистці, найімовірніше, темний роздільний купальник. У всякому разі, темні трусики на ній видно чітко.

Крім іншого, манекенниця продемонструвала струнку фігуру: довгі підкачані ніжки, практично сталево прес, спокусливі стегна.

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