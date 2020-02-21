Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото, зроблене, очевидно, перед концертом.

Причому зірка позувала без сценічної костюма, а в звичній теплій куртці з тигровим принтом і з яскравим макіяжем на обличчі. На милому кадрі видно, як артистка в досить інтригуючому вигляді позувала перед камерою.

«Куди підписки пропали», «найкрасивіша😻😻», «Коли позыграш?», «Лялечка😘», «Багато волосся , мало особи 😏», «Лялечка😻», «Співати коли почнеш», «🔥 це фото шикарне», «Сьогодні розіграш BMW?😬👍💣», «Дуже красиві😍», «Красуня🔥🔥🔥🥥», «Красуня 😍😍😍😍😍», «Яка гарна ❤️», – пишуть користувачі.

Настя також стала часто з'являтися з Потапом на забавних роликів, знятих разом, щоб підігріти інтерес до нових музичних робіт. Приміром, цього разу на сторінці Потапа з'явилося ніжне фото з дружиною.

Схоже, зіркова пара не змогла обійти стороною зворушливий і сімейне свято Дня закоханих, який в цьому році припав на п'ятницю, 14 лютого. Так, Потап показав в Instagram чорно-біле романтичне фото і залишив коротеньке привітання.

Настя позувала в короткому топі, зібравши пишні волосся у хвіст. А ось Потап обіймає дружину за талію і визирає з-за її спини.

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