Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм
Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.
Никитюк озадачила новым фото из Берлина, на кадре заметили страшное: «Это атака, очевидно»
Русская Кардашьян устроила жаркую фотосессию на кухне: аж слюнки текут
Беременные Кароль, Брежнева и Джамала поразили внешним видом: топ звездных мамочек
Дожди и снега возвращаются, погода неожиданно разделит Украину: повезет не всем
Так, в этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм фото, сделанное, очевидно, перед концертом.
Причем звезда позировала без сценичного костюма, а в привычной теплой куртке с тигровым принтом и с ярким макияжем на лице. На милом кадре видно, как артистка в достаточно интригующем виде позировала прямо перед камерой.
«Куда подписки пропали», «Самая красивая😻😻», «Когда позыграш?», «Куколка😘», «Много волос , мало лица 😏», «Куколка😻», «Петь когда начнёшь», «🔥 это фото шикарное», «Сьогодні розіграш BMW?😬👍💣», «Дуже красиві😍», «Красотка🔥🔥🔥🥥», «Красавица 😍😍😍😍😍», «Какая красивая ❤️», – пишут пользователи.
Настя также стала часто появляться с Потапом на забавных роликах, снятых вместе, чтобы подогреть интерес к новым музыкальным работам. К примеру, в этот раз на странице Потапа появилось нежное фото с супругой.
Похоже, звездная пара не смогла обойти стороной трогательный и семейный праздник Дня влюбленных, который в этом году припал на пятницу, 14 февраля. Так, Потап показал в Инстаграм черно-белое романтическое фото и оставил коротенькое поздравление.
Настя позировала в коротком топе, собрав пышные волосы в хвост. А вот Потап обнимает жену за талию и выглядывает из-за ее спины.
Напомним, что Потап показал Каменских, засветив долгожданный "беременный" живот
Politeka сообщала, что Каменских опозорилась, засветив подростковые танцы на видео
Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом бикини показала пятую точку в откровенном виде