Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм фото, сделанное, очевидно, перед концертом.

Причем звезда позировала без сценичного костюма, а в привычной теплой куртке с тигровым принтом и с ярким макияжем на лице. На милом кадре видно, как артистка в достаточно интригующем виде позировала прямо перед камерой.

«Куда подписки пропали», «Самая красивая😻😻», «Когда позыграш?», «Куколка😘», «Много волос , мало лица 😏», «Куколка😻», «Петь когда начнёшь», «🔥 это фото шикарное», «Сьогодні розіграш BMW?😬👍💣», «Дуже красиві😍», «Красотка🔥🔥🔥🥥», «Красавица 😍😍😍😍😍», «Какая красивая ❤️», – пишут пользователи.

Настя также стала часто появляться с Потапом на забавных роликах, снятых вместе, чтобы подогреть интерес к новым музыкальным работам. К примеру, в этот раз на странице Потапа появилось нежное фото с супругой.

Похоже, звездная пара не смогла обойти стороной трогательный и семейный праздник Дня влюбленных, который в этом году припал на пятницу, 14 февраля. Так, Потап показал в Инстаграм черно-белое романтическое фото и оставил коротенькое поздравление.

Настя позировала в коротком топе, собрав пышные волосы в хвост. А вот Потап обнимает жену за талию и выглядывает из-за ее спины.

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