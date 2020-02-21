Зірку просто не впізнати!

Відома виконавиця і колишня учасниця групи «ВІА-Гра» Тетяна Котова показала, з чого починає свій ранок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram.

«Коли тренування з 8:00 – весь день заряджений», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Котова позує в короткому топі і лосинах, які елегантно підкреслюють її розкішні форми. Сама дівчина підняла руку і застигла в пікантній позі, демонструючи фігуру.

А її прихильники були позбавлені права що-небудь сказати – кадри Котова опублікувала у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра" зайняла одне з суддівських місць під час кастингу на конкурс краси "Міс Росія-2020".

Дівчина поділилася кадрами події у своєму мікроблозі в Instagram. Котова, ніби Барбі, з'явилася в яскравому рожевому кольорі. На артистці піджак соковитого відтінку, який вигідно підкреслив зону декольте, від якої неможливо відвести погляд. Ідеальна укладання і яскравий макіяж доповнили образ.

Зазначимо, це не перший досвід участі в конкурсах краси для Котової, адже вона сама не брала участь, а навіть перемогла. Так, співачка стала "Міс Росія" в 2006 році.

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