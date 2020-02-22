Популярна українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала досить пікантні кадри.

Так, цього разу Даша показала, як позувала без одягу, прикрившись одним білосніжною ковдрою і влаштували фотосесію не тільки в ліжку, але і на балконі, без збентеження при цьому роздягнувшись прямо на вулиці.

«Дашенька, Ви-красуня, дуже люблю не тільки дивитися на красу, але і слухати інтерв'ю з Вами.Хочеться побажати щастя, тепла, Ви хороша людина. Дай Бог Вам всього того, що дуже хочеться!!!)», «Завжди для мене була і залишається еталоном жіночої краси ,сексуальності і грації 😍», «Да блін..) ну як можна бути такою соковитою і з таким плоским животиком?🙈😁 і я», – пишуть користувачі.

Щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама. Також в розділі Сторі зірка показала ,як доглядає за шкірою голови, а також за волоссям. При цьому Даша виглядає дуже привабливо і яскраво.

«протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним.

У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

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