55-річна італійська акторка та модель Моніка Белуччі підкорила сотні тисяч сердець пікантним образом

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому з'явилася у відвертому вбранні. На ній елегантний жакет від Gucci, під яким видніється напівпрозоре боді, створене будинком моди Dolce & Gabbana. Від зони декольте моделі неможливо відвести погляд. Без тіні збентеження Моніка посвітила розкішним бюстом, тим самим змусивши фанатів мліяти від краси. На руках у Моніки надіті рукавички з малюнком "гусяча лапка". Примітно, що на артистці немає штанів або спідниці - на її неймовірно стрункі ніжки у чорних панчохах можна милуватися вічність.

На фото Белуччі присіла на журнальний столик, розставивши ніжки. При цьому зірка, ніби соромлячись, опустила погляд вниз.

Шанувальники за добу встигли майже 300 000 раз поставити "сердечко" під цим гарячим знімком, засипавши знаменитість компліментами.

"Як завжди красива🔥🔥"

"Дуже рідкісної краси наша Моніка!💎Кожен раз дивлюся і дивуюся!😊"

"вік справжній красі не перешкода! Ну в межах розумного звісно 😀"

Раніше ми повідомляли, Белуччі показала нескромне декольте в рекламному ролику, який виклала в Instagram. Красуня з'явилася в чорному бюстгальтері і накинутому на плечі піджаку. В руках у неї була червона помада. Розкішний бюст актриси, безумовно, схвилював тисячі фанатів.

Також ми розповідали, що 15-річна дочка Моніки і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель, знялася для "Dolce & Gabbana". Відповідні фото вона опублікувала у себе в Instagram. Дівчина представила новий аромат під назвою "Shine". Юна красуня позує в білій сукні вільного крою з вишивкою на рукавах, а також з великим букетом польових квітів.

Коментуючі завалили дівчину компліментами, називаючи її красу "божественною".

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Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі приголомшила брудними нігтями на червоній доріжці.