Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару відпочиває на Балі, звідки ділиться красивими знімками

Українська знаменитість порадувала шанувальників фото, на якому позує біля хвиль, пише Рoliteka.net.

Ірина позувала спиною до фотографа, похвалившись своїм видом ззаду. Вигини тіла не можуть не зачаровувати. Видні тонка талія красуні і її пружна п'ята точка. Ймовірно, Ірина постала перед підписниками у сукні, яка обтянула її струнку фігуру.

Спереду виглядають щось схоже на сірі намистинки, а ззаду можна розгледіти виріз.

Ірина розпустила довге біле волосся, яке тут же почало розвіювати вітер. Вона дивилася вперед. Загалом, це фото - ідеальне.

За 40 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Клас👍", "Дуже красиво!❤️❤️❤️❤️❤️", "Ви просто красуня 😅😘", "Крутоо💞😍😍😍🔥🔥🔥", "Ти супер😍😍😍", "Ти просто нереальна😍💗", "Хотіла💖 б я зараз опинитися біля тебе", "Ех, Вайлдер...", "А ви колись слухали, Моргенштерна?)", "Як крутооо😍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару показала свої фрукти і красиві частини тіла.

Зірка позувала біля басейну з блакитною водою, опустивши в неї п'яточку з салатовим педикюром.

Дівчина похвалилася стрункістю, а також рівним загаром. На красуні можна помітити чорні трусики.

Нагадаємо, Ірина Сопонару опублікувала в сториз фото, на якому постала на лежаку з кавою і салатиком та так, що крім струнких ніжок, трусиків і татуювань знаменитості на животі більш нічого видно не було.

Прокоментувати відкрито кадри Ірини її шанувальники цього разу можливості не мали, але раніше вони неодноразово схвально висловлювалися на адресу стрункої блондинки і писали, що вона і артистка непогана, і дівчина дуже приваблива.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару позувала на пляжі, демонструючи підтягнуту фігуру і пружні сідниці. На дівчині великі сонцезахисні окуляри, що закривають половину обличчя, а з аксесуарів – три ланцюжки з підвісками.

В коментарях користувачі не поскупилися на компліменти.

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