Українська співачка Тіна Кароль підкорила публіку неймовірним виступом 22 лютого у фіналі Нацвідбору на "Євробачення 2020"

Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами з виступу у своєму мікроблозі в Instagram. Кароль з'явилася в неймовірно спокусливому образі: на ній чорний боді, який вигідно підкреслив вигини розкішних форм, і туфлі на високому каблуці. Томна атмосфера загадковості: напівтемрява, дим і вдале освітлення - тільки додали шарму її номеру.

Співачка виконала ряд акробатичних трюків під час виступу. Зокрема, вона виконала стійку на руках на стільці. Її професіоналізму варто віддати належне.

Апетитні округлості Тіни та її вміння в плані акробатики високо оцінили користувачі, які за лічені хвилини поставили понад 7 000 "сердечок".

"Чого не можна відправити Тіну в Роттердам і вона там виграє?😂❤️і Данилка на падпєвку"

"Ухххх!🔥🔥🔥гаряча Тіночка! Все навколо у вогні 🔥🔥🔥"

"Неймовірно 😍"

"Розумничка, по-новому і дуже красиво й круто"

"занааадто 🥵🔥"

"Стійка на руках вразила!"

"Шпагат 😂👍 і туфельки так зім'яла 🤭🤭 а взагалі це звичайно не важливо головне голос👍"

"Богиня української сцени і музики😍"

"Номер - вибух 🔥😻"

"Таке витворяла"

Раніше ми повідомляли, не тільки полум'яним виступом єдиним Кароль зачепила публіку під час фіналу Нацвідбору. Вона також збентежила заявою з приводу заміжжя. Співачка не стримала емоцій і після виступу Девіда Аксельрода сказала, що вийшла б за нього заміж.

"Твій образ, твоє перевтілення... Ти кинув цю стійку, ти рвеш за свою любов. Вона твоя. Я б вийшла заміж за тебе. Це було приблизно так. Я тут єдина дівчина, на мене не просто спрацювало", - заявила зі сцени Кароль.

І це при тому, що вже кілька місяців їй приписують пристрасний роман з колегою по "Голосу країни" співаком Даном Баланом.

Нагадаємо, нещодавно останній виконав під час ефіру "брудні танці". покрутивши своєю "п'ятою точкою" перед Кароль. Артист став поруч із суддівським кріслом і почав ритмічно рухатися під музику, виляючи стегнами і трясучи сідницями.

Серце Кароль, мабуть, розтануло. Вона аж відкрила рота від подиву та не могла ніяк відвести погляд від цього видовища.

Нагадаємо, Дан Балан заінтригував посланням після "викриття" його молодої коханки.