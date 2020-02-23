Украинская певица Тина Кароль покорила публику невероятным выступлением 22 февраля в финале Нацотбора на "Евровидение 2020"

Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами с выступления в своем микроблоге в Инстаграм. Кароль предстала в неимоверно пленительном образе: на ней черный боди, который выгодно подчеркнул изгибы роскошных форм, и туфли на высоком каблуке. Томная атмосфера загадочности: полутьма, дым и удачное освещение - только добавили шарма ее номеру.

Певица исполнила ряд акробатических трюков во время выступления. В частности, она выполнила стойку на руках на стуле. Ее профессионализму стоит отдать должное.

Аппетитные округлости Тины и ее умения в плане акробатики высоко оценили пользователи, за считанные минуты поставив более 7 000 "сердечек".

"Чого не можна відправити Тіну в Роттердам і вона там виграє?😂❤️і Данилка на падпєвку"

"Ухххх!🔥🔥🔥горячая Тиночка! Все вокруг в огне 🔥🔥🔥"

"Невероятно 😍"

"Умничка, по новому и очень красиво и круто"

"слишкоооом 🥵🔥"

"Стійка на руках вразила!"

"Шпагат 😂👍 и туфельки так смялись 🤭🤭 а вообще это конечно не важно главное голос👍"

"Богиня украинской сцены и музыки😍"

"Номер - взрыв 🔥😻"

"Такое вытворяла"

Ранее мы сообщали, не только пламенным выступлением единым Кароль зацепила публику во время финала Нацотбора. Она также обескуражила заявлением по поводу замужества. Певица не сдержала эмоций и после выступления Дэвида Аксельрода сказала, что вышла бы за него замуж.

"Твой образ, твое перевоплощение... Ты кинул эту стойку, ты рвешь за свою любовь. Она твоя. Я бы вышла замуж за тебя. Это было примерно так. Я тут единственная девушка, на меня не просто сработало", - заявила со сцены Кароль.

И это при том, что уже как несколько месяцев ей приписывают страстный роман с коллегой по "Голосу країни" певцом Даном Баланом.

Напомним, недавно последний исполнил во время эфира "грязные танцы". покрутив своей "пятой точкой" перед Кароль. Артист встал рядом с судейским креслом и начал ритмично двигаться под музыку, виляя бедрами и тряся ягодицами.

Сердце Кароль, по-видимому, растаяло. Она аж открыла рот от удивления и не могла никак отвести взгляд от этого зрелища.

Напомним, Дан Балан заинтриговал посланием после "разоблачения" его молодой любовницы.