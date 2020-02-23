Зірка російського ТБ Ксенія Собчак здивувала шанувальників зухвалою витівкою

Кумедне відео телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На відео вона зробила собі маску білого кольору і кривляється на камеру. Зазначимо, що виглядає при цьому Ксенія Анатоліївна не дуже. Але, схоже, її це не бентежить.

Під відео Собчак написала: «Девааачкі. Запам'ятовуємо правило номер один: даруючи на 23 лютого шкарпетки, не чекайте на 8 березня діамантів».

Фолловери зірки подивилися відео вже близько 200 тисяч разів. Коментарі під постом стосувалися як зовнішнього вигляду артистки, так і подарунків, які зазвичай дарують жінки чоловікам.

«Ксенія, ну не можна ж бути красивою такою, зі святом!», «Краще нічого не дарувати тоді діаманти точно будуть», «Ну не кожна з нас орудує мільйонами, що можемо то і даруємо», «Ну хоч хтось за рівність у чомусь, а то суцільні очікування «Мужик повинен», «Ось це висновок. Жінки витрачайтеся на чоловіків так, як ви б хотіли, щоб вони витрачалися на вас», «Точно кінь», «Точно Кікімора», «Зобразила ніщебродку, яка здатна подарувати лише шкарпетки», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Собчак жорстко висловилася з приводу походу в політику лідера групи Ленінград Сергія Шнурова. Телеведуча відзначила, що обрана Шнуровим партія Зросту - вдалий вибір як для партії, так і для виконавця.

«Приблизно так само гармонійно виглядає неспокійний кінь у двокімнатній квартирі…», - написала Собчак.

Як відомо, Сергій Шнуров вирішив піти в політику, заявивши, що «вона сама постукала в його двері». За словами виконавця, він хоче донести до людей в Росії, що життя в їх країні можна зробити краще.

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