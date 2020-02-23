37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка Артура Пирожкова, без тіні збентеження облягла пружні принади і показала їх на камеру

Як передає Politeka.net, красуня поділилася фото в своєму мікроблозі в Instagram. Вона вирішила порадувати з нагоди відзначення в РФ 23 лютого Дня захисника Вітчизни, не тільки свого чоловіка Олександра Ревву (справжнє ім'я артиста), але й всіх "хлопців" в мережі. Вона так і підписала кадр: "Зі святом, Хлопці! 🎉 #пдыщ #23лютого".

На чорно-білому фото Анжеліка постала в блузі з вишивкою, головною родзинкою якої є божевільне декольте, здатне змусити прозріти навіть сліпого, і джинсах з високою талією, що вигідно підкреслили її стегна і плоский животик.

Заради гарячого знімка красуня прийняла звабливу позу, поклавши одну руку на пояс, а іншу закинувши за голову. Ідеальні зачіска та макіяж доповнили спокусливий образ.

Шанувальники менш ніж за добу поставили майже 9000 "сердечок", оцінивши великодушний порив Анжеліки порадувати шанувальників красою своїх бездоганних форм.

"І тобі не нудьгувати!"

"Краса і увага — гарний подарунок коханому чоловікові💟 Олександра привітайте від нашої родини зі святом🌹🌹🌹"

"Сліпучо красива і неймовірно мила ❤️🔥💐"

"Лялечка шикарна красуня ❤️"

"Просто мрія"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка похвалилася в мережі своєю 12-річною донькою Алісою (це старша з двох дівчаток, які народилися у пари). Красуня позувала в червоному светрі.

Студійний знімок юної дівчини, а також кілька кадрів з бекстейджа фотозйомок викликали бурю захоплення у коментарях: користувачі помітили її виразні очі, довге густе волосся та чарівну усмішку.

"така вже доросла"; "Красуня"; "Татова копія"; "Молодчинка", - писали під фото.

Також ми розповідали, дружина Пирожкова влаштувала гарячу фотосесію з чоловіком. За сюжетом, вона зустрічає на порозі свого коханого в одному халатику. При цьому соковита краса Анжеліки нікого не може залишити байдужим.

Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова без нижньої білизни покрутилася перед камерою: "Давно не бачив такої потужної..."

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