Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

У розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і приміряє свої нові речі.

Зазначимо, свої наряди Сєдокова почала створювати ще кілька років тому. Тоді співачка вирішила зайнятися власною справою і відкрила інтернет-магазин одягу власного бренду La Story. Як це часто буває, спочатку магазин приносив своїй господарці одні лише збитки. І тільки за останній рік її бренд обзавівся шанувальниками.

У розділі Сторі співачка показала не тільки жовтий комбінезон, але ще й толстовку власного дизайну, яку встигла прорекламувати колезі під час зустрічі.

«За ці роки моя компанія два рази була в мінусах. Шість разів я хотіла її закрити, два рази продати і мільйон раз кинути. Було дуже складно, але ми виплили і стали одним з найбільш впізнаваних брендів в країні», − писала раніше зірка.

Зазначимо, раніше артистка показала весняні переменны – Анна вперше зважилася змінити імідж і зістригти чубок.

«Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую, і тільки один @rudishin_mykhailo сміливо почав різати. Спасибі йому за це велике ❤❤❤ ! І спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Якщо серце хоче змін, то обов'язково зайдіть. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?», – написала Анна під стильним знімком.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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