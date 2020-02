Меган Маркл і принц Гаррі планують жити на дві країни - Канаду і Великобританію, тому королева Єлизавета II залишила подружжю маєток Фрогмор-хаус

Однак їх офісу в Букінгемському палаці більше не буде.

У той же час Її Величність пішла на поступки і залишила там працювати команду, яка буде допомагати парі продовжувати підтримувати окремі благодійні фонди у Великобританії.

У Канаді подружня пара планує працювати над розвитком своєї нової організації і залишає напрямок, в якому працювала близько 2 років - це країни Співдружності, розширення прав і можливостей молоді та психічне здоров'я.

Її Величність дала своєрідний випробувальний термін на рік, щоб подивитися, як виконуються умови їх домовленості. Після цього королівська сім'я ще раз збереться на нараду, а через рік королівська сім'я заново обговорить деталі угоди, пов'язані з роботою герцога і герцогині.

Нагадаємо, раніше королева заборонила Меган і Гаррі використовувати ім'я «герцогів Сассекских», а також вони повинні будуть відмовитися від слова Royal (королівський) у всіх своїх проектах.

При цьому важливо відзначити, що велика частина бізнес-планів принца Гаррі та його дружини включала в себе ці приписки. Так, нещодавно вони витратили десятки тисяч фунтів стерлінгів на новий сайт Sussex Royal, а в їх Инстаграме (@sussexroyal) трохи більше 11 мільйонів фоловерів.

Меган і Гаррі намагалися зареєструвати Sussex Royal як товарний знак, що включає в себе одяг, канцелярські товари, книги і багато іншого. А ще вони майже встигли створити благодійну організацію Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex.

Додамо, Меган і Гарра поскаржилися, що з ними поводяться не так, як з іншими родичами королеви Єлизавети II.

Також вони заявили, що королеві не належить слово «королівський», однак погодилися, що не будуть використовувати його.

