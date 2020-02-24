Українська актриса Анна Кошмал, відома завдяки ролі Жені в серіалі «Свати», порадувала новим відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, опублікованому знімку Кошмал позує з приспущеною сорочкою, демонструючи розкішне тіло без білизни. На голові у дівчини красується обруч. Шанувальники зірки буквально розсипалися в компліментах в коментарях до знімка.

«Вогонь!», «божественна», «просто космос», «дуже красива», «відразу видно – дівчинка виросла», «ось це бомба!», «Чудова», «нереальна краса», - пишуть вони.

Зазначимо, що Анна Кошмал зараз 25 років. У «Сватах» вона почала зніматися, коли їй було 16 років. Її затвердили на роль Женьки. Дівчина грала підлітка-гота з непростим характером. До речі, за роль в «Сватах» актрису номінували на українську телевізійну премію «Телетріумф». Крім «Сватів» актриса знімається і в інших серіалах, у тому числі "Танець метелика", «Слуга народу», «Балерина», «Дочки-мачухи», «Перехрестя», «Даша» і «Село на мільйон-2».

Раніше ми писали, що Анна Кошмал опублікувала селфи, показавши, як вона виглядає в звичайному житті. На фото шанувальники не дізналися актрису, заявивши, що вона зовсім не схожа на ту Женю, яку вони добре знають по серіалу. Обличчя дівчини дуже змінився і схудло, а світлий колір волосся робить її практично невпізнанною.

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