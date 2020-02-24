Відома українська модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи", показала фото з відпочинку

На знімку Алла позує в блузі і леопардових шортиках. Вона присіла навпочіпки закрила очі і сміялася. Костромічева в цей раз вирішила не збирати волосся в ховст. Поруч з нею можна побачити чорно-білого пінгвіна. На тлі видно písek і камені. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відмінно поговорили", - написала Алла під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"В Африці є живі пінгвінчікі??? Моя мрія - обняти пінгвіна", "Ой клас яка шикарна фотографія", "Вага і зростання скільки скажіть будь ласка", "Ти крута на всіх фото", "Вау, дуже красиво", "Такі красиві", "Дуже гарні", "Боже, які вони милі) А люди не розуміють цього, і нищать все навколо", "Яка постава у пингвинчика -просто модель!!!".

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На знімках Алла позує зовсім без одягу у ванній. Довкола неї дуже багато піни, тому пікантних місць не побачити. На першому кадрі Костромічева показала себе крупним планом, а на другому вже більш загальним. Можна розглянути простору ванну, килимок з сердечком, рушники, рослинність та інші елементи інтер'єру.

Повідомлялося, що знаменита українська модель Алла Костромічева поділилася цілою серією відвертих фото, запропонувавши шанувальникам вибрати краще.

Ведуча шоу «Топ-модель по-українськи» вирішила взяти участь набирає обертів флешмобі, в якому світові знаменитості переробляють популярний мем з додаванням своїх фотографій. Зірки публікують колаж з чотирьох фото, які повинні зображати їх аватарки в різних соцмережах.

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