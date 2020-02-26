Пісенний конкурс "Євробачення 2020" можуть скасувати або перенести через коронавіруса

На сторінці "Євробачення Україна" заявили, що коронавірус може стати проблемою для проведення конкурсу. Про це повідомив провідний нідерландський вірусолог Аб Остерхаус. Про це повідомляє Politeka.

"Потрібно розглядати і таке, що конкурс може не відбутися. Проте все залежить від того, наскільки сильною буде епідемія коронавіруса безпосередньо перед Євробаченням. Хоча ми можемо встигнути перемогти вірус, як це було з SARS 2003", - зазначено в повідомленні.

Також додається, що є запасні варіанти на випадок позаштатних ситуацій. Є варіант, коли можуть обмежити відвідини шоу, зробити його на порожній арені або в телевізійній студії. На поточний момент дуже сильно вивчається ситуація з поширенням коронавіруса.

Якщо будуть виступати в трансляції або на порожній арені, то український гурт Go-a зможе прийняти беруть участь в конкурсі.

Раніше ми повідомляли, що член журі українського Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2020 Андрій Данилко розповів, чому Melovin отримав низькі оцінки на конкурсі в 2018 році.

Про це артист розповів в інтерв'ю «Люкс ФМ». Він нагадав, що співак Melovin, який представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», у фіналі посів 17-е місце. При цьому він отримав 119 балів від глядачів і всього 11 балів від професійного журі конкурсу.

Повідомлялося, що судді Нацтобора відповіли, чому Вєрка Сердючка та її виступ цікавіше, ніж сам конкурс.

Українці хочуть, щоб Вєрка Сердючка повернулася на сцену Євробачення. Про це стало ясно з відео, яке опублікували 23 лютого в YouTube на каналі «Слух». Судді українського Нацвідбору відповіли, чому Вєрка Сердючка не хоче поїхати на конкурс.

«Давайте вже повертайтеся. Який у вас був останній хіт, крім «Make it rain champagne»?», – спитав Данилко, який сидить поруч, Віталій Дроздов.

Нагадаємо, Данилко не стримався і накинувся на Ніцой після її образ

А ще Politeka писала, що скандал навколо пісні Євробачення, Go-A не витримали

Також Politeka писала, що Данилко не стримався і розніс TVORCHI після провалу на Нацвідборі



