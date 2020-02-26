Скандальний російський співак Юрій Лоза вважає, що українській зірці MARUV потрібно терміново їхати з України

Як повідомляє Politeka, про це він розповів під час спілкування з російського журналістами.

«Я не стежу за українськими артистами, мені абсолютно все одно, що у них там відбувається. Судячи з усього, це йдеться про якусь дівчину, яка співає англійською. Вони всі по-англійськи співають. Ну, подумайте самі, невже це те, що може зігріти російського слухача? Англійська пісня, виконана українською артисткою. Я розумію, що російської людини можна зігріти російської піснею. А від англійської пісні йому добре не буде», - зазначив він.

При цьому Він уточнив, що їхати в Росію їй краще не варто.

«Тому якась дівчина, ну нехай співає. Нехай їде в європейське турне і там співає і радіє своєю творчістю. А нас як можна порадувати? Смаки у нас одні і ті ж. Ми – росіяни! І молоді і старі. І нікого не потішиш англійською піснею. Я вам кажу як людина, яка знає тему. Мало того, така ж ситуація в усьому світі. Непорівнянна популярність у місцевих артистів скрізь у світі. У Греції якщо ви не співаєте національних пісень, у вас немає навіть найменшого шансу стати зіркою. Я там був. З іноземними піснями вам не прославитися», - підкреслив він.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.