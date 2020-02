View this post on Instagram

Мальчик мой любимый!!! 🥰 Дари всегда тепло, любовь, радость, доброту этому миру и близким тебе людям! Цени их и оберегай.... особенно женщин, которые души в тебе не чаят и каждый день дарят свою заботу.... Будь их крыльями! Живи с улыбкой и делись этой улыбкой!🎈 И ПУСТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО КРУЖИТ ЛЮБОВЬ! ⠀ #сднёмрождения🎂 #тимуриегокоманда #такойвзрослыймаминсын #вокругтебявесьмиркружит @timurkukhar