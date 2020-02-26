Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала незвичайні кадри біля музичного кулі

Кухар позує на кадрах в чорній сукні з відкритими плечима і бантом на голові. Поряд з нею стоїть син Тимур Кухар, якого вона тримає за руку. Вони спочатку стояли спиною, а потім розвернулися до камери. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хлопчик мій коханий!!! Даруй завжди тепло, любов, радість, доброту цього світу і близьким тобі людям! Цінуй їх і оберігай.... особливо жінок, які душі в тобі не чаят і кожен день дарують свою турботу.... Будь їхніми крилами! Живи з посмішкою і поділися цією посмішкою!", - написала Кухар під фото.

Фанати приєдналися до привітань сина і відзначили, як він підріс і схожий на Катерину. Ролик вони переглянули понад 20 тисяч разів.

Раніше ми повідомляли, що українська прима-балерина Катерина Кухар привітала передплатників з Днем святого Валентина.

Зірка з'явилася в легкому вбранні бежевого кольору, а її чоловік, Олександр Стоянов, був поруч з дружиною в білій сорочці та джинсах. Пара була на ліжку.

Катерина відкинула ковдру і показала свої гарні ніжки. Кухар розпустила волосся, і трохи нахилила голову. Вона доторкнулася до плечей чоловіка і посміхнулася.

Повідомлялося, відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала цікаве фото в незвичному образі.

На фото Кухар позує в сукні з відкритими плечима. При цьому однією рукою тримається за голову. Образ Катерина доповнила короною з гілок і яскравим макіяжем. Фото вийшло дуже цікавим.

Фанати не змогли оцінити фотографію, як і написати коментарі. Все тому, що знімок був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

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