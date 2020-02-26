Ані Лорак продовжує дивувати шанувальників знімками зі своєю новою зачіскою

Відома українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, недавно змінила зачіску. Так, на нових кадрах, що з'явилися в мережі, Лорак позує з чубком. Проте, якщо до цього співачка лише мигцем засвітила свій новий образ у розділі Сториз, то тепер вона вирішила показати себе ближче.

Як повідомляє Politeka, Лорак поділилася новими селфи в своєму Instagram. На кадрах співачка позує перед дзеркалом в стильному домашньому халаті і задоволено посміхається.

Шанувальники Ані тут же почали обговорювати її зовнішність на нових кадрах.

«Як Таїсія Повалій тільки шатенка», «Спочатку не впізнала!», «Улыбашка кохана. Таке сонечко! Кароліна, ви мотивуєте», «Шикарна Діва», «найстильніша», «Прям не впізнати», «Що з обличчям?», «Мені здається, що на цій фото на Началову схожа», «Гарна, але від колишньої Ані Лорак тільки 2 родимки( Індивідуальність і природна неповторність втрачена....», «Вже стаєте схожі на В. Білик. Після 1000 операцій», «Навіщо так сильно особа переробляти адже красуня була», «Знівечили себе до невпізнання», «З чубчиком просто супер!», - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лорак поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала невеликий ролик в розділі Сторі, на якому позує в домашньому вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.

Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду. Сама Кароліна позувала в одному лише стильному халаті з кольоровим і великим принтом, мило посміхаючись на камеру перед дзеркалом, милуючись чубчиком і злегка завитим волоссям.

При цьому зірка виглядає дуже щасливо і радісно в гримерці, в якій і знімала даний міні-ролик. Зазначимо, кілька днів тому чубок відростила Анна Седокова, здивувавши новим стилем.

Нагадаємо, Лорак слідом за Сєдокової спантеличила новою зачіскою.

Як повідомляла Politeka, Лорак похвалилася нічними розвагами на узбережжі.

Також Politeka писала, що Ані Лорак впала на коліна в міні-сукню і застигла в пікантній позі: «Можна дивитися вічно».