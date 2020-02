View this post on Instagram

А у меня выходной после спектакля😉 Правда, очень активный.😂👍 Начавшийся с утра с эфира на радио. Уже мчу на следующую сьемку на Первом канале. Ничего не поела даже вчера вечером и сегодня утром🙈 Как всегда меня поддерживает @ecomarket.ru Посмотрите сколько витаминчиков мне сегодня прислали🌱🍐🌿🍄☘🍅🍆🥦🥬🥕🥒 Спасибо @ecomarket.ru за любовь) это взаимно❤ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy