44-річна російська балерина Анастасія Волочкова привідкрила завісу особистого життя в ефірі на радіо. Артистка розповіла, як готується до весілля і за що ображатися на телеведучу Ксенію Собчак

Як передає Politeka.net, Волочкова розповіла про свій похід на радіо в мікроблозі в Instagram. Зірка поскаржилася, що з таким щільним графіком, їй ніколи навіть поїсти, і показала кадри з курячими та перепелиними яйцями, а також овочами, які їй прислали з супермаркету (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

"А у мене вихідний після вистави😉 Правда, дуже активний.😂👍  Почався з ранку з ефіру на радіо. Вже мчу на наступну зйомку на Першому каналі. Нічого не поїла навіть вчора ввечері і сьогодні вранці🙈", - поділилася зірка.

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Так, на радіо "Комсомольская правда" Волочкова прокоментувала конфлікт з Собчак: "Весь час паразитувала на моєму імені і на іменах інших успішних людей. Не ображаюся на Ксенію. Розумію, що нею керує заздрість".

собчак

Крім того артистка відповіла на кілька питань, які роками мучать багатьох. По-перше, балерина огризнулася з приводу нападок через шпагат: "Я живу в шпагаті. Це елемент моєї професії. Коля Цискарідзе народився зі шпагатом, а я його виробила". А по-друге, підтвердила, що вона є гордою власницею натуральних грудей - ніяких імплантів у неї не було і немає.

До речі, Волочкова нещодавно прийняла рішення закрити свій Instagram від коментарів. Артистка довгий час терпіла знущання з боку хейтерыв, чому ж саме зараз її терпець урвався? Відмова від коментарів за дивним збігом обставин співпала з тим, що вона об'явила про швидке заміжжя. Настя боїться показувати свого нареченого і тримає його подалі від людських очей і від соцмереж. Артистка, яка так довго шукала свою другу половинку, береже бойфренда, що не звик до публічного життя.

анастасія волочкова

Як стало відомо, весілля заплановане на 20 вересня. Свято має пройти у Санкт-Петербурзі на набережній річки Мийки, де, за словами зірки, "дуже красиво і романтично". Волочкова вже почала підготовку до весілля, на яку запрошені всі вершки шоубізу.

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А у меня выходной после спектакля😉 Правда, очень активный.😂👍 Начавшийся с утра с эфира на радио. Уже мчу на следующую сьемку на Первом канале. Ничего не поела даже вчера вечером и сегодня утром🙈 Как всегда меня поддерживает @ecomarket.ru Посмотрите сколько витаминчиков мне сегодня прислали🌱🍐🌿🍄☘🍅🍆🥦🥬🥕🥒 Спасибо @ecomarket.ru за любовь) это взаимно❤ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy

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Нагадаємо, що безсоромна Волочкова показала зайве на відпочинку в лазні: "Прикрилася трояндами і...".

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