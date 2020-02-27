44-річна російська балерина Анастасія Волочкова привідкрила завісу особистого життя в ефірі на радіо. Артистка розповіла, як готується до весілля і за що ображатися на телеведучу Ксенію Собчак

Як передає Politeka.net, Волочкова розповіла про свій похід на радіо в мікроблозі в Instagram. Зірка поскаржилася, що з таким щільним графіком, їй ніколи навіть поїсти, і показала кадри з курячими та перепелиними яйцями, а також овочами, які їй прислали з супермаркету (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

"А у мене вихідний після вистави😉 Правда, дуже активний.😂👍 Почався з ранку з ефіру на радіо. Вже мчу на наступну зйомку на Першому каналі. Нічого не поїла навіть вчора ввечері і сьогодні вранці🙈", - поділилася зірка.

Так, на радіо "Комсомольская правда" Волочкова прокоментувала конфлікт з Собчак: "Весь час паразитувала на моєму імені і на іменах інших успішних людей. Не ображаюся на Ксенію. Розумію, що нею керує заздрість".

Крім того артистка відповіла на кілька питань, які роками мучать багатьох. По-перше, балерина огризнулася з приводу нападок через шпагат: "Я живу в шпагаті. Це елемент моєї професії. Коля Цискарідзе народився зі шпагатом, а я його виробила". А по-друге, підтвердила, що вона є гордою власницею натуральних грудей - ніяких імплантів у неї не було і немає.

До речі, Волочкова нещодавно прийняла рішення закрити свій Instagram від коментарів. Артистка довгий час терпіла знущання з боку хейтерыв, чому ж саме зараз її терпець урвався? Відмова від коментарів за дивним збігом обставин співпала з тим, що вона об'явила про швидке заміжжя. Настя боїться показувати свого нареченого і тримає його подалі від людських очей і від соцмереж. Артистка, яка так довго шукала свою другу половинку, береже бойфренда, що не звик до публічного життя.

Як стало відомо, весілля заплановане на 20 вересня. Свято має пройти у Санкт-Петербурзі на набережній річки Мийки, де, за словами зірки, "дуже красиво і романтично". Волочкова вже почала підготовку до весілля, на яку запрошені всі вершки шоубізу.

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