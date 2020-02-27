44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова приоткрыла завесу личной жизни в эфире на радио. Артистка рассказала, как готовится к свадьбе и за что в обиде на телеведущую Ксению Собчак

Как передает Politeka.net, Волочкова рассказала о своем походе на радио в микроблоге в Инстаграм. Звезда пожаловалась, что с таким плотным графиком, ей некогда даже поесть, и показала кадры с куриными и перепелиными яйцами, а также овощами, которые ей прислали из супермаркета (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"А у меня выходной после спектакля😉 Правда, очень активный.😂👍 Начавшийся с утра с эфира на радио. Уже мчу на следующую сьемку на Первом канале. Ничего не поела даже вчера вечером и сегодня утром🙈", - поделилась звезда.

Так, на радио "Комсомольская правда" Волочкова прокомментировала конфликт с Собчак: "Все время паразитировала на моем имени и на именах других успешных людей. Не обижаюсь на Ксению. Понимаю, что ею руководит зависть".

Кроме того артистка ответила на несколько вопросов, которые годами мучают многих. Во-первых, балерина огрызнулась по поводу нападок из-за шпагата: "Я живу в шпагате. Это элемент моей профессии. Коля Цискаридзе родился со шпагатом, а я его выработала". А во-вторых, подтвердила, что она является гордой обладательницей натуральной груди - никаких имплантов у нее не было и нет.

К слову, Волочкова недавно приняла решение закрыть свой Инстаграм от комментариев. Артистка долгое время терпела издевательства со стороны хейтеров, почему же именно сейчас ее терпение лопнуло? Отказ от комментариев по странному стечению обстоятельств совпал с тем, что она объявила о скором замужестве. Настя боится показывать своего жениха и держит его подальше от людских глаз и от молвы. Артистка, которая так долго искала свою вторую половинку, бережет бойфренда, не привыкшего к публичной жизни.

Как стало известно, свадьба запланирована на 20 сентября. Торжество должно пройти в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки, где, по словам звезды, "очень красиво и романтично". Волочкова уже начала подготовку к свадьбе, на которую приглашены все сливки шоубиза.

Напомним, что бесстыжая Волочкова показала лишнее на отдыхе в бани: "Прикрылась розами и...".

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