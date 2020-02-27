44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова принципиально не хочет показывать своего возлюбленного - боится потерять счастье

Артистка так долго искала свою вторую половинку, что теперь опасается, как бы ее избранник, далекий от публичной жизни, не передумал. Несмотря на всю таинственность, в сеть просочилось фото предполагаемого любовника Анастасии. Многие отмечают, что мужчина в кадре внешне чем-то похож на певца Николая Баскова в молодости, пишет "Стар хит".

Напомним, Волочкова объявила о замужестве во время вечеринки по случаю своего дня рождения, 20 января. До этого балерина частенько выкладывала в Инстаграм фото с букетами цветов и подписью "спасибо любимому" (при этом никогда с этим самым "любимым"). Никто и представить не мог, что отношения артистки и ее призрачного бойфренда зайдут настолько далеко. Волочкова рассказала на дне рождения, что свадьба пройдет 20 сентября. Также артистка приоткрыла завесу тайны над возлюбленным: он занимается бизнесом, никогда не был женат и детей у него нет.

Пока в сети обсуждают загадочного жениха, Волочкова уже начала готовиться к свадьбе. На праздник приглашены все звездные друзья балерины.

«Мы решили устроить церемонию в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там очень красиво и романтично. Своего возлюбленного я принципиально не показываю. Так что придется всем дождаться свадьбы», - рассказала артистка.

Однажды балерина уже устраивала пышную свадьбу в Северной столице. Тогда они с Игорем Вдовиным потратили несколько миллионов на кареты, дорогие наряды и десятки букетов цветов. Позднее выяснилось, что шикарная церемония в Екатерининском дворце была фикцией, и официально влюбленные так и не поженились.

Напомним, что бесстыжая Волочкова показала лишнее на отдыхе в бани: "Прикрылась розами и...".

Также Politeka писала, что полуголая Волочкова похвасталась, как за ней приударил любовник: «Получила в подарок…».