Актор Оскан Ренкель, який брав участь у кліпі Миколи Баскова "Мандрівник", розповів, що співак до нього приставив

Чоловік заявив, що в тому відео грав Ксеркса. Тоді Басков був п'яний і ліз цілуватися. Про це повідомляє Топ.Ньюз.

"7 років тому грав Ксеркса, до мене ліз сосаться п'яний Басков", - написав Ренкель в соцмережах.

Після цього в мережі почали активно обговорювати орієнтацію Баскова. Але сам Микола воліє мовчати на цю тему.





Раніше ми повідомляли, що Новини про страшний коронавирусе, який вирує у Китаї, мабуть, не чув тільки той, хто живе далеко від інтернету, телебачення і преси .

В мережі не тільки лякаються страшним новин про смерті і нові загрози, але і навіть жартують. Зокрема, з'являються фото з зірками, які носять корони і підписані: "Коронавірус". Наприклад, в цій публікації об'єднали фото Миколи Баскова, Філіпа Кіркорова, Сергія Звєрєва і Максима Галкіна.

Також в інтернеті можна помітити й інші знімки зірок в коронах:

Повідомлялося, що російський співак Микола Басков засвітився в компанії зі скандально відомим патріархом Російської православної церкви Кирилом.

Співак привітав главу РПЦ з одинадцятою річницею сходження на престол.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому позує поруч з партиархом Кирилом і своїм колегою Ігорем Крутим.

«На урочистому прийомі з нагоди ХІ річниці Інтронізації Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила», - написав Басков.

Зазначимо, далеко не всім фоловерам співака це припало до душі. Не обійшлося без критики і высмеиваний.

«Мільйонери прийшли в гості до мільярдерові!!!», «За порятунком до Христа чортів видно за версту», «Дуже приємно Цар!», -написали в коментарях.

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