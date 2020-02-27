Українська прима-балерина Катерина Кухар порадувала знімком у сукні з вирізом на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Кухар позує в сукні з вирізом, а на тлі поставлений хештег «Франція» та місцевий час.
Уточнимо, що Кухар позує в білому платті з пікантним вирізом. Форми зірки прикриває тканина тілесного кольору. Доповнює образ балерини ідеальний макіяж.
Однак шанувальники Кухар не змогли що-небудь сказати – фотографією балерина подоелилась в Сторіс.
Зірка опублікувала пост в Instagram, на якому позувала разом з чоловіком.
Зірка з'явилася в легкому вбранні бежевого кольору, а її чоловік, Олександр Стоянов, був поруч з дружиною в білій сорочці та джинсах. Пара була на ліжку.
Катерина відкинула ковдру і показала свої гарні ніжки. Кухар розпустила волосся, і трохи нахилила голову. Вона доторкнулася до плечей чоловіка і посміхнулася.
В пості Катерина привітала всіх із святом та розповіла про незвичайний "подарунок" чоловікові. Як виявилося, красуня полетіла від Олександра в Берлін, а поселившись в готелі відкрила валізу і побачила сюрприз від нього - коробку цукерок. Після цієї історії зірка вирішила поділитися своїми ТОП-5 спостереженнями про кохання.
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