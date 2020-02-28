Дружину британського принца Гаррі, Меган Маркл, підозрюють у вагітності

Британські букмекерські контори вже ставлять 1/3, що Меган Маркл і принц Гаррі до кінця 2020 року оголосять про народження другої дитини.

Букмекери впевнені, що час після офіційної відмови від королівських обов'язків стане ідеальним для народження ще одного малюка.

Фанати герцогів Сасекських будуть тільки раді такій події, пише Express. Деякі навіть припускають, що Меган і Гаррі відмовилися від візиту на церемонію вручення Оскара через вагітність герцогині.

Також прихильники запевняють, що Меган Маркл носить знову деякий одяг, в якому вона ходила під час вагітності.

Також фанати стали помічати - колишня актриса чіпає свій живіт.

Раніше пара говорила, що не хоче зупинятися на одній дитині і хотіла завести другого.

Раніше ми писали, що днями принц залишив родину в Канаді, а сам поїхав на Батьківщину. Це перший візит принца в Великобританії після того, як він з дружиною і сином виїхали в Канаду.

Поїздка була здійснена в рамках саміту по природоохоронному туризму Travalyst.

Швидше за все, Меган Маркл приїде до Великобританії через кілька днів.

Нагадаємо, після зречення від обов'язків старших членів королівської сім'ї Меган і Гаррі доведеться відмовитися від титулу і виплатити значну суму, витрачену на реставрацію їх особняка у Фрогморі. Але, як виявилося, це ще не всі умови глави британської монархії.

Джерела Daily Mail повідомили, що королева заборонила Меган і Гаррі використовувати ім'я «герцогів Сасекських», а також вони повинні будуть відмовитися від слова Royal (королівський) у всіх своїх проектах.

Важливо додати, що велика частина бізнес-планів принца Гаррі та його дружини включала в себе ці приписки.

Раніше повідомлялося, що письменниця Жермен Грір ще в минулому році сказала пророчі слова про дружину принца Гаррі.

Грір, спостерігаючи за нападками ЗМІ та громадськості на принца і його дружину, сказала наступне: "Я сподіваюся, що вона втече, але, можливо, вона візьме Гаррі з собою".

Письменниця напорочила, що пара може повністю стати невідомою.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.