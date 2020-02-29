Українська телеведуча Регіна Тодоренко запускає новий проект, в якому буде шукати відповіді на питання, що хвилюють всіх мам

Як передає Politeka.net , про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість досить часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram і демонструє фото сімейних буднів.

На цей раз вона повідомила про спільний ефір з доктором Комаровським. Тодоренко зазначила, що до неї часто звертаються молоді мами з питаннями і для того, щоб допомогти їм, вони вирішили провести спільний прямий ефір.

"Я поки ще сама молода мати, тому ми вирішили разом з @doctor_komarovskiy доктором Комаровським, самим відомим дитячим лікарем на території СНД, провести спільний прямий ефір і спробувати відповісти не тільки на ці питання, але і поговорити про сім'ю, дітей, та й просто про життя! Залишайте свої запитання прямо під цим постом і 28 лютого о 14:00 за Києвом, 15:00 по Москві підключайтеся до нашого загального прямого ефіру!", - повідомила зірка.

Шанувальники Регіни зраділи такій новині, але були і такі, які назвали Комаровскиго некомпетентним:

"Йому і його думку немає довіри, тк він давно вже живе на кошти спонсора, а не лікарської практики(((", "Регіна, це найбільш адекватний доктор чекаю ефір!", "Так Комаровський добрий доктор", "Питань немає. Дивитися буду обов'язково. Люблю Комаровського і Тодоренко за адекватність.", - писали під її постом.

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