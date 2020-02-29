Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко порадувала численну армію підписників новим фото з відпочинку

Як відомо, спекотна брюнетка вирушила на відпочинок в Таїланд і тепер дражнить фанатів спокусливими знімками на тлі розкішних пейзажів, передає Politeka.

Так, в суботу, 29 лютого, дівчина поділилася кадром, на якому позує в прозорій блузці і трусиках. Анастасія сховала очі за сонцезахисними оокулярами і прийняла позу, яка підкреслила її струнку підтягнуту фігуру. Пікантні місця на грудях вона прикрила своїм волоссям.

«Субота, в першу чергу, прекрасна тим, що можна відкласти всі справи на неділю. Всі, крім фото», – підписала вона знімок.

У коментарях фанати засипали улюблену зірку компліментами.

«Прибрати нижню частину купальника і буде шедевр)», «Персик мій улюблений», «дуже шикарно - таке тіло плід довгих тренувань, фізичного та духовного розвитку)», «Чудовий вигляд!», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Настя, відома ще як DJ NANA, показала новий образ у себе на сторінці в соцмережі.

На фото Кумейко позує в довгих чорних чоботях, светрі і шортах. Волосся цього разу Анастасія розпустила. На фоні можна побачити великий стілець зі спинкою, а з боків сухі рослини. Співачка вирішила відвести погляд від камери в сторону.

«Маскуюся під гарну дівчинку», - підписала коротко пост Кумейко.

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