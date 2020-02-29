Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко порадовала многочисленную армию подписчиков новым фото с отдыха
Как известно, знойная брюнетка отправилась на отдых в Таиланд и теперь дразнит фанатов соблазнительными снимками на фоне роскошных пейзажей, передает Politeka.
Так, в субботу, 29 февраля, девушка поделилась кадром, на котором позирует в прозрачной блузке и трусиках. Анастасия спрятала глаза за солнцезащитными очками и приняла позу, которая подчеркнула ее стройную подтянутую фигуру. Пикантные места на груди она прикрыла своими волосами.
«Суббота, в первую очередь, прекрасна тем, что можно отложить все дела на воскресенье. Все, кроме фото», – подписала она снимок.
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В комментариях фанаты засыпали любимую звезду комплиментами.
«Убрать нижнюю часть купальника и будет шедевр)», «Персик мой любимый», «очень шикарно - такое тело плод долгих тренировок, физического и духовного развития)», «Отличный вид!», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали, что что Настя, известная еще как DJ NANA, показала новый образ у себя на страничке в соцсети.
На фото Кумейко позирует в длинных черных сапогах, свитере и шортах. Волосы в этот раз Анастасия распустила. На фоне можно увидеть большой стул со спинкой, а по бокам сухие растения. Певица решила отвести взгляд от камеры в сторону.
«Маскируюсь под хорошую девочку», - подписала кратко пост Кумейко.
Напомним, горячая экс-Nikita потрясла сочными формами в одном лифчике.
А еще Politeka писала, что соблазнительная экс-Nikita раздвинула ноги и поигралась своим достоинством.
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita без белья посветила роскошными формами на камеру.