Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко порадовала многочисленную армию подписчиков новым фото с отдыха

Как известно, знойная брюнетка отправилась на отдых в Таиланд и теперь дразнит фанатов соблазнительными снимками на фоне роскошных пейзажей, передает Politeka.

Так, в субботу, 29 февраля, девушка поделилась кадром, на котором позирует в прозрачной блузке и трусиках. Анастасия спрятала глаза за солнцезащитными очками и приняла позу, которая подчеркнула ее стройную подтянутую фигуру. Пикантные места на груди она прикрыла своими волосами.

«Суббота, в первую очередь, прекрасна тем, что можно отложить все дела на воскресенье. Все, кроме фото», – подписала она снимок.

В комментариях фанаты засыпали любимую звезду комплиментами.

«Убрать нижнюю часть купальника и будет шедевр)», «Персик мой любимый», «очень шикарно - такое тело плод долгих тренировок, физического и духовного развития)», «Отличный вид!», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что что Настя, известная еще как DJ NANA, показала новый образ у себя на страничке в соцсети.

На фото Кумейко позирует в длинных черных сапогах, свитере и шортах. Волосы в этот раз Анастасия распустила. На фоне можно увидеть большой стул со спинкой, а по бокам сухие растения. Певица решила отвести взгляд от камеры в сторону.

«Маскируюсь под хорошую девочку», - подписала кратко пост Кумейко.

Напомним, горячая экс-Nikita потрясла сочными формами в одном лифчике.

А еще Politeka писала, что соблазнительная экс-Nikita раздвинула ноги и поигралась своим достоинством.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita без белья посветила роскошными формами на камеру.