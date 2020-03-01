Українська співачка Джамала, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, опублікувала нові яскраві фото

Зірка порадувала публіку знімками, на яких вона відображена в цікавому положенні, пише Рoliteka.net. Джамала з'явилася в чорній сукні з довгими рукавами. Тканина наряду була трохи прозорою в області грудей. Також на співачці були чорні масивні черевики.

Плаття дозволило побачити кругленький животик артистки.

Волосся співачки розпущене, а завершують її образ ланцюжок з кулоном та інші прикраси.

На всіх фото красуня посміхається і виглядає щасливою.

В пості Джамала розповіла, що вона побувала на премії Aprize, де також була присутня її колега Аlyona Аlyona.

За словами Джа, альбом "Пушка" молодої реперши вже давно в її серці. У підсумку Аlyona Аlyona здобула перемогу та отримала привітання від переможниці "Євробачення".

"606 альбомів вийшло в Україні у 2019 році! Ця цифра просто вражає. Я слухала лонглист з 60 альбомів, там було багато хорошої музики!

Завжди боліла і вболіваю за розвиток української музики. Обіймаю!", - завершила пост Джа.

За чотири години публікація красуні зібрала більше 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Шикарна! 🔥🔥 ", "Яка Ви прекрасна😍 Як же вам пасує нова зачіска, просто очманіти😍 Ну і звичайно ж, як у Вас очі світяться, вагітність вас аж окрилює😍😍😍", "Яка мила🌷", "Це ж так здорово, що українська музика така крута! І не тільки Музика, але багато чого ще", "Красуня", "Дуже красива❤️ сукня ця дуже подобається", "Краса🔥🔥🔥", "Красива", "Мені здалося, що ви знову вагітна ....", "Джа вітаю вас", "Це чудово, що в нашій країні так багато талановитих особистостей ❤️💕💟💞💖👏👏👏👏", "Красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джмала розповіла, що любить соцмережі, але чим більше часу вона проводить онлайн, тим менше часу залишається на реальне життя. Джамала зізналася, що намагається обмежити час, проведений в телефоні.

За її словами, вона любить спілкуватися зі своїми шанувальниками, відповідати на коментарі та читати думку про нові пісні і кліпи.

Нагадаємо, що Джамала без сорому показала фото з пляжу: "Які милі...".

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