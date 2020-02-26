Украинская певица Джамала опубликовала фотографию в ярком образе и рассказала о своей новой песне

Пост артистка выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. По ее словам, многим знакома ситуация, когда человек берет телефон в руки, чтобы отправить смс или кому-то позвонить, а в итоге оказывается в Инстаграм или Фейсбуке.

«Ты погружаешься в другой мир - яркие фото, видео меняются одно за другим, ссылки, интересные статьи, посты друзей и знакомых. Вроде только зашел, а уже прошел час, два, или даже больше!», - описывает Джамала ощущения, знакомые многим.

Певица рассказала, что с ней такое случается часто. Это вдохновило ее на написание песни «Окунись», в которой рассказ идет от лица искусственного интеллекта.

Отметим, что свой рассказ о новой песне артистка сопроводила откровенным снимком. На фото Джамала, которая недавно сообщила о своей второй беременности, позирует в топе на одно плечо, рваных джинсах и красных туфлях. Она изогнулась в соблазнительной позе.

За 7 часов видео, опубликованное артисткой, посмотрели более 10 тысяч раз. Поклонники взялись активно обсуждать новую песню Джамалы.

«Ого, я и подумать не могла что эта песня про виртуальный мир, интересно», «Крутая тема для песни!», «А вот это уже оригинально и неожиданно», «Да виртуальный мир рулит, мы сами того не замечаем, как много времени проводим в телефоне, даже рядом с близкими», «Загадочная, мистическая, самая любимая новая песня альбома... уводит и завораживает», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джамала вышла в люди в странном наряде. Она надела большой пиджак с громоздкими плечами. Пиджак оказался настолько длинным, что прикрыл одежду певицы, оставив голыми лишь ноги в черных колготках. Образ она дополнила ярко салатовой ленточкой. В целом лук певицы получился очень нелепым.

Напомним, что беременная Джамала ошарашила откровением после Нацотбора на Евровидение: «Это безумно...».

Как сообщала Politeka, Джамала накануне Евровидения озадачила образом в леопардовом платье.

Также Politeka писала, что Джамала надела откровенное платье, засветив округлившиеся формы: «Ну дает!».