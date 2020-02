View this post on Instagram

А вам знайомо? ⠀ Ти дістаєш телефон, щоб відправити смс або зателефонувати, але ось уже перевіряєш що там нового в інстаграмі або фейсбуці… Ти занурюєшся в інший світ — яскраві фото, відео змінюються одне за одним, посилання, цікаві статті, пости друзів і знайомих. Начебто тільки зайшов, а вже минула година, дві, чи навіть більше! ⠀ Коли @koloah надіслав мені інструментальне демо, після прослуховування моєю першою асоціацією була історія, описана вище. Зі мною, на жаль, таке трапляється часто. І тоді в голову прийшла ідея пісні #Поринь, в якій розповідь йде від імені штучного інтелекту. ⠀ Наш телефон знає про нас все — яку музику любимо, з ким дружимо, які покупки плануємо зробити, куди забронювали квитки і багато-багато всього. У якийсь момент ми стали від нього залежні. Мобільний керує нами, він пропонує стерти межу між реальним світом і штучно створеним, в якому тобі зручно перебувати. Ти поринаєш у віртуальний світ, але не поверхово, ти тонеш у ньому. Він манить і зачаровує тебе, як в міфах голоси сирен заманювали подорожніх. ⠀ Слухай альбом #Свої! Посилання у шапці профілю ⬆️ ⠀ #jamala_свої #koloah #джамала