Украинская певица Джамала, которая недавно объявила о своей беременности, опубликовала новые яркие фото

Звезда порадовала публику снимками, на которых она запечатлена в интересном положении, пишет Рoliteka.net. Джамала предстала в черном платье с длинными рукавами. Ткань наряда была немного прозрачной в области груди. Также на певице были черные массивные ботинки.

Платье позволило увидеть округлившийся животик артистки.

Волосы певицы распущены, а завершают ее образ цепочка с кулоном и другие украшения.

На всех фото красотка улыбается и выглядит счастливой.

В посте Джамала рассказала, что она побывала на премии Aprize, где также присутствовала ее коллега Аlyona Аlyona.

По словам Джа, альбом "Пушка" молодой рэперши уже давно в ее сердце. В итоге Аlyona Аlyona завоевала победу и получила поздравления от победительницы "Евровидения".

"606 альбомов вышло в Украине в 2019 году! Эта цифра просто поражает. Я слушала лонглист из 60 альбомов, там было много хорошей музыки!

Всегда болела и болею за развитие украинской музыки. Обнимаю!", - завершила пост Джа.

За четыре часа публікация красотки собра более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Шикарная! 🔥🔥 ", "Какая же Вы прекрасная😍 Как же вам идет новая прическа, просто обалдеть😍 Ну и конечно же, как у Вас светятся глаза, беременность вас аж окрыляет😍😍😍", "Какая милая🌷", "Это же так здорово, что украинская музыка такая крутая! И не только Музыка, но много чего ещё", "Красавица", "Очень красивая❤️ платье это очень нравится", "Красота🔥🔥🔥", "Красива", "Мне показалось, что вы снова беременна ....", "Джа поздравляю вас", "Это прекрасно, что в нашей стране так много талантливых личностей ❤️💕💟💞💖👏👏👏👏", "Красотка", - написали пользователи сети.

Напомним, Джмала рассказала, что любит соцсети, но чем больше времени она проводит онлайн, тем меньше времени остается на реальную жизнь. Джамала призналась, что старается ограничить время, проведенное в телефоне.

По ее словам, она любит общаться со своими поклонниками, отвечать на комментарии и читать мнение о новых песнях и клипах.

Напомним, что Джамала без стыда показала фото с пляжа: "Какие милые...".

А еще Politeka писала, что беременная Джамала без стыда расставила ноги, изогнувшись в соблазнительной позе: «Вот это мамочка!».

Также Politeka сообщала, что Джамала ошарашила откровением после Нацотбора на Евровидение: «Это безумно...».