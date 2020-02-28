Украинская певица Джамала опубликовала фото со своим сыном Эмиром-Рахманом

Звезда позировала с ребенком на пляже, можно было увидеть голубую воду и чистый песок, пишет Рoliteka.net.

Артистка позировала в кофте с длинными рукавами и капюшоном, а также в штанах коричневого оттенка. На звезде можно было заметить босоножки и серьги-кольца.

Макияж с акцентом на красивые глаза и пухлые губы смотрелся на фото очень хорошо.

Сын звезды был в светлой кофте, джинсах и кроссовках. Украинская знаменитость обнимала ребенка, прикосалась к его голове и будто не могла насладиться обществом с ним.

Стоит отметить, что все фото были дублированные: одни опубликованы цветными, другие - черно-белыми.

"Мы ждём теплый сезон, ищем места. Хотя все намного проще, тепло — это когда любимые близко ❤️

Цветные или ч/б? Какие фото вам больше отзываются?", - подписала фото артистка.

За два часа публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"В данном случае - цветные, конечно же😍", "Очень люблю фото в чб, но эти цветные фото просто😍🙌🏼", "Цветные, передают всю красоту! 😁👍", "Какие теплые, милые, спокойные фотографии", "Блин, выбрать невозможно, и те и те красивые очень, просто по-разному❤️", "Цветные😉👍", "Какие красивые ❤️❤️", "Мне нравятся цветные 😍но Вы прекрасны на всех❤️", "Какой же хорошенький😍 💐💐", "Черно-белые фото люблю больше, но на море, где ярче краски, фото в цвете получаются лучше", "Как по мне, все фото передают счастье, любовь, добро и тепло. Маминых объятий никто не заменит! 👏😍🤗", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала предстала в наряде синего цвета с принтом и зелеными вставками, похожими на карманы.

Красотка откнилула наряд, чтобы продемонстрировать стройные ножки в колготках. Артистка дополнила нежный образ грубыми черными ботинками, а завершила - серьгами-кольцами.

Ранее мы писали, что Джамала рассказала о своей новой песне.

Люди часто погружаются в мир соцсетей, что вдохновило артистку на написание песни «Поринь».

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Как сообщала Politeka, эпатажные Джамала и Alyona Alyona высунули языки на камеру: "Девочки разрывают..."

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».