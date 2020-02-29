Зірка «Жіночого Кварталу» Марта Адамчук здійснила свою давню мрію

На власній сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому виконує пісню Земфіри «Небо Лондона» англійською мовою.

«Колись я ризикнула і переклала Земфіру. До цього можна ставитися по-різному. Але ця спроба багатьом сподобалася», – підписала відео Адамчук.

«Як завжди бездоганно!», «Як завжди мурашки з перших нот», «Неймовірно і чудово», – пишуть захоплені шанувальники.

Раніше ми розповідали про те, що Марта показала розкішне тіло в білому платті. На опублікованому знімку Адамчук позує на фоні дверей в красивій облягаючій білій сукні, що підкреслює її розкішні форми. Саму фотографію дівчина ніяк не підписала. Тим не менш, вона спричинила ажіотаж серед її шанувальників.

Ми також писали, що Адамчук позувала у картатому піджаку і чорному гольфі.

Проте увагу привертають не пишні форми під скромним вбранням, а красиві очі Марти. Дівчина підкреслила їх за допомогою темних тіней, олівця і туші. Марта дивилась у камеру і посміхалася.

«Дивовижний день ♥», - підписала знімок зірка «Кварталу 95».

Нагадаємо, шикарна брюнетка з "Кварталу 95" блиснула багатством в одному піджаку.

А ще Politeka писала, що зірка "95 Кварталу" вразила пишністю в облягаючому топі.

Також Politeka повідомляла, що зірка "95 Кварталу" вразила розкішним видом ззаду.