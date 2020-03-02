Не всі зірки вміють справлятися зі своєю публічністю. Будучи під постійним прицілом папараці і на слуху у всього світу, деякі знаменитості здають позицію, шукаючи розраду на дні пляшки
Ось деякі з них, в чиї життя вклинився "зелений змій", якого їм не вдалося перемогти, пише "Клатч".
Мел Гібсон
Актор наступає на одні й ті ж граблі і, здається, не поспішає щось змінювати. У 1984 році Гібсона позбавили водійських прав через стан алкогольного сп'яніння. Як зізнався Мел, пристрасть до алкоголю одного разу ледь не підштовхнула його до самогубства. Але через кілька років, у 2006-му, зірку знову заарештували за водіння в нетверезому вигляді. Після цього Гібсон зізнався, що бореться з алкогольною залежністю.
Макс Барських втомився мовчати і видав правду про стосунки з екс-Віа Грою: "Більше, ніж сім'я..."
Дружина Артура Пирожкова оголила пікантну частину тіла перед дітьми: "Весна прийшла"
Зневірена Тодоренко зізналася в проблемах і звернулася за допомогою до Комаровського: подробиці
Дженніфер Лопес приголомшила зовнішністю без косметики і довгого волосся: "Відьма"
Джонні Депп
Красунчик Джек Горобець, виявляється, любить пустувати, коли нап'ється. Так, під час роботи над п'ятою частиною "Піратів Карибського моря" Депп зірвав зйомки, так як напився з друзями. А також він пробив кулаком скляні двері під час сварки з дружиною по телефону.
«Тому що після снодійного я не можу працювати. Я гальмую, у мене якась роздратованість, я дуже злий, довго відходжу і сплю погано все одно»,- поділився співак.
Наталя Андрейченко
Актриса, яку всі пам'ятають по головній ролі у фільмі "Мері Поппінс" виявилася не такою вже ідеальною, як співала її героїня в цій картині: «Ах, яке блаженство знати, що я – ідеал!»
Між зйомками актриса пережила сильну алкогольну залежність.
Крім того через те, що вона часто перебувала в нетверезому стані, зривалися зйомки другого фільму - "Сибіріада" Андрія Кончаловського. У 24 роки Наталія зважилася на закодквання - їй вживили кілька імпортних ампул з ліками. Через деякий час запропонували випити трохи пива, щоб перевірити ефект. Дівчина почала задихатися і впала в кому.
Владислав Галкін
Владислав Галкін помер у 38 років від раптової зупинки серця, викликаної алкогольним отруєнням. Розтин показав, що у артиста був набряк внутрішніх органів. Крім того, актор страждав хронічним захворюванням підшлункової залози.
«Це особливий стан, якого нічим іншим досягти неможливо. І коли граєш на сцені з похмілля - у тебе по-справжньому оголені нерви. Алкоголь - чорна пляма на моїй репутації», - ділився актор.
Тетяна Догілєва
Актриса мало не розпрощалася з життям через те, що любила хильнути чарку-другу. За її словами, вона досягла важкої стадії алкоголізму, при якій починає відбуватися руйнування особистості.
Догілєва расскаывала, що пристрасть до алкоголю у неї виникло на вечірках і кінопрем'єри. На зйомки ж вона стралась приходити тверезою.
Нагадаємо, відомий російський актор театру і кіно пережив втрату.
Як повідомляла Politeka, у Шепелєва повідомили про смерть сина відомого актора: "Згорів".
Також Politeka писала, що зірка "Вулиць розбитих ліхтарів" і "Забійної сили" розкрив сімейну таємницю: «Він мені…».