Не всі зірки вміють справлятися зі своєю публічністю. Будучи під постійним прицілом папараці і на слуху у всього світу, деякі знаменитості здають позицію, шукаючи розраду на дні пляшки

Ось деякі з них, в чиї життя вклинився "зелений змій", якого їм не вдалося перемогти, пише "Клатч".

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Мел Гібсон

Актор наступає на одні й ті ж граблі і, здається, не поспішає щось змінювати. У 1984 році Гібсона позбавили водійських прав через стан алкогольного сп'яніння. Як зізнався Мел, пристрасть до алкоголю одного разу ледь не підштовхнула його до самогубства. Але через кілька років, у 2006-му, зірку знову заарештували за водіння в нетверезому вигляді. Після цього Гібсон зізнався, що бореться з алкогольною залежністю.

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Джонни Депп

Джонні Депп

Красунчик Джек Горобець, виявляється, любить пустувати, коли нап'ється. Так, під час роботи над п'ятою частиною "Піратів Карибського моря" Депп зірвав зйомки, так як напився з друзями. А також він пробив кулаком скляні двері під час сварки з дружиною по телефону.

За словами його колишньої дружини Ембер Херд, Депп любив заглянути в келих з вином, і вів себе агресивно в нетверезому стані. 

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Андрій Данилко
 
Артист, більш відомий як Вєрка Сердючка, не приховує того, що є частим пацієнтом психіатричних та наркологічних лікарень. Данилко розповів, що пристрасть до алкоголю у нього в генах. Так, батько зірки не міг впоратися з тягою до спиртного. Він помер через онкологію, коли Андрію було 10 років. 
 
Данилко зізнався якось в інтерв'ю, що він почав зловживати алкоголем після участі в "Євробаченні-2007", на якому посів друге місце. В даний час, як зазначив сам артист, він, швидше вибере алкоголь, ніж снодійне.

«Тому що після снодійного я не можу працювати. Я гальмую, у мене якась роздратованість, я дуже злий, довго відходжу і сплю погано все одно»,- поділився співак.

Наталья Андрейченко

Наталя Андрейченко

Актриса, яку всі пам'ятають по головній ролі у фільмі "Мері Поппінс" виявилася не такою вже ідеальною, як співала її героїня в цій картині: «Ах, яке блаженство знати, що я – ідеал!» 

Між зйомками актриса пережила сильну алкогольну залежність.

Крім того через те, що вона часто перебувала в нетверезому стані, зривалися зйомки другого фільму - "Сибіріада" Андрія Кончаловського. У 24 роки Наталія зважилася на закодквання - їй вживили кілька імпортних ампул з ліками. Через деякий час запропонували випити трохи пива, щоб перевірити ефект. Дівчина почала задихатися і впала в кому.

Владислав Галкін

Владислав Галкін помер у 38 років від раптової зупинки серця, викликаної алкогольним отруєнням. Розтин показав, що у артиста був набряк внутрішніх органів. Крім того, актор страждав хронічним захворюванням підшлункової залози.

Тоді близькі Галкіна говорили, що лікарі могли зробити йому детоксикацію організму. Після цього чарка алкоголю може призвести до летального результату. 

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов
 
Актор відкрито зізнався про свою пристрасть до спиртного, більше того, розповів, що п'є заради відчуття похмілля, що дозволяє йому нібито краще грати на сцені театру.

«Це особливий стан, якого нічим іншим досягти неможливо. І коли граєш на сцені з похмілля -  у тебе по-справжньому оголені нерви. Алкоголь - чорна пляма на моїй репутації», - ділився актор.

Тетяна Догілєва

Актриса мало не розпрощалася з життям через те, що любила хильнути чарку-другу. За її словами, вона досягла важкої стадії алкоголізму, при якій починає відбуватися руйнування особистості.

Догілєва расскаывала, що пристрасть до алкоголю у неї виникло на вечірках і кінопрем'єри. На зйомки ж вона стралась приходити тверезою.

Нагадаємо, відомий російський актор театру і кіно пережив втрату.

Як повідомляла Politeka, у Шепелєва повідомили про смерть сина відомого актора: "Згорів".

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