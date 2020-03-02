Не всі зірки вміють справлятися зі своєю публічністю. Будучи під постійним прицілом папараці і на слуху у всього світу, деякі знаменитості здають позицію, шукаючи розраду на дні пляшки

Ось деякі з них, в чиї життя вклинився "зелений змій", якого їм не вдалося перемогти, пише "Клатч".

Мел Гібсон

Актор наступає на одні й ті ж граблі і, здається, не поспішає щось змінювати. У 1984 році Гібсона позбавили водійських прав через стан алкогольного сп'яніння. Як зізнався Мел, пристрасть до алкоголю одного разу ледь не підштовхнула його до самогубства. Але через кілька років, у 2006-му, зірку знову заарештували за водіння в нетверезому вигляді. Після цього Гібсон зізнався, що бореться з алкогольною залежністю.

Джонні Депп

Красунчик Джек Горобець, виявляється, любить пустувати, коли нап'ється. Так, під час роботи над п'ятою частиною "Піратів Карибського моря" Депп зірвав зйомки, так як напився з друзями. А також він пробив кулаком скляні двері під час сварки з дружиною по телефону.