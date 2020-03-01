Знаменита телеведуча Регіна Тодоренко показала яскраві кадри, які вразили її шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, Регіна Тодоренко нещодавно повернулася з розслабленого відпочинку на Мальдівах, де вона чудово провела час з однорічним синочком Майклом, а також своєю двоюрідною сестрою. Однак у телеведучої ще залишилося безліч фото з канікул біля океану, якими вона із задоволенням ділиться з шанувальниками.

А на свіжому гарячому кадрі в Instagram Регіна вирішила похвалитися мальовничими краєвидами і прозорою водою на острові - а заодно і своєю шикарним засмагою.

Артистка поділилася ефектним кадром, на якому вона сидить на килимі біля кромки води, тримаючи в руках чашку чаю й дивлячись у бік. Перед Тодоренко накритий цілий стіл зі смакотою: там і екзотичні фрукти, і солодощі, і овочеві страви.

Знімок настільки яскравий, що дозволяє помилуватися не тільки на апетитні форми Тодоренко, яка відображена у мереживній сукні, але і на пейзаж райського узбережжя.

Примітно, що деякі пыдписники дівчини залишилися в повному захваті від дивовижних кадрів, залишивши для Регіни безліч компліментів. Інші ж порівняли килим на якому позує знаменитість з казковим "килимом Аладіна".

"Чарівний килим Аладіна", "Дуже красиво🔥👏👍", "Я, звичайно, все розумію: нам свято для очей, а собі свято для шлунка😄", "Як з листівки🔥👏", "Регіна, це дуже цікаво дізнатися що там цікаве. Ти, Молодець, удачі і успіхів у всьому❤️", "Господи, як гарно 😍", "Які яскраві фарби, шалено красиво 🌅🌿", "Оо, мама! Як я мрію про один такий день відпочинку😄".

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