Знаменитая телеведущая Регина Тодоренко показала яркие кадры, которые впечатлили ее поклонников

Как сообщает Politeka.net, Регина Тодоренко недавно вернулась с расслабленного отдыха на Мальдивах, где она отлично провела время с годовалым сыночком Майклом, а также своей двоюродной сестрой. Однако у телеведущей еще осталось множество фото с каникул у океана, которыми она с удовольствием делится с поклонниками.

А на свежем горячем кадре в Instagram Регина решила похвастаться живописными видами и прозрачнейшей водой на острове - а заодно и своим шикарным загаром.

Артистка поделилась эффектным кадром, на котором она сидит на ковре у кромки воды, держа в руках чашку чая и глядя в сторону. Перед Тодоренко накрыт целый стол с вкусностями: там и экзотические фрукты, и сладости, и овощные блюда.

Снимок настолько яркий, что позволяет полюбоваться не только на аппетитные формы Тодоренко, которая запечатлена в кружевном платье, но и на вид райского побережья.

Примечательно, что некоторые подписчики девушки остались в полном восторге от удивительных кадров, оставив для Регины множество комплиментов. Другие же сравнили ковер на котором позирует знаменитость с сказочным "ковром Алладина".

"Волшебный ковёр Алладина", "Очень красиво🔥👏👍", "Я, конечно, всё понимаю: нам праздник для глаз, а себе праздник для желудка😄", "Как с открытки🔥👏", "Регина, это очень интересно узнать что там интересное. Ты, Молодец удачи и успехов во всем❤️", "Господи, как там красиво 😍", "Какие яркие краски, безумно красиво 🌅🌿", "Оо, мама! Как я мечтаю об одном таком дне отдыха😄".

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак