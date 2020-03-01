Популярна українська співачка Ірина Білик поділилася зворушливим знімком з чоловіком

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На знімку Білик стоїть в обнімку зі своїм чоловіком, продюсером і фотохудожником Асланом Ахмадовим. Артистка яскраво нафарбована, її губи на фото виглядають дуже неприродно. Її 47-річний чоловік на фото, навпаки, виглядає значно молодшим. У нього відросло волосся і борода.

«Мій чоловік - режисер мого нового Шоу!! А я - його улюблена Артистка!! А може ваша кохана людина бути режисером вашого життя?», - підписала Білик знімок.

Фотографія зірки набрала вже більше 11 тисяч лайків. Шанувальники захоплюються зоряною парою.

«Як же круто звучить режисер мого життя...треба чоловіку комплімент зробити», «найкрасивіші і кращі», «Щастя Вам! Ви його заслужили...», «А практично всі люблячі і кохані чоловіки є і повинні бути режисерами нашого життя», «Ні, він мене зрадив», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Білик і Ахмадов одружилися у 2015 році. Сурогатна мати народила зоряній парі сина Табріза. Новина стала шоком для фанатів, які не знали про плани співачки знову стати мамою. Білик зізналася, що закохалася в Ахмадова, коли побачила його у фільмі про Людмилу Гурченко, чиїм стилістом він був.

Раніше ми писали, що Ірина Білик поділилася архівною фотографією з пишною зачіскою. На фото Білик наділа перуку з чорною шевелюрою. Видно, що співачка на знімку дуже молода. Ймовірно, їй тут близько 30 років.

"Якби я народилася в Африці, мене б назвали Іфе, що в перекладі означає Любов. Як ви думаєте, яким могло б бути, в такому разі, моє африканське прізвище?", - грайливо запитала Білик у шанувальників.

Нагадаємо, що Ірина Білик перервала мовчання і розкрила свій страшний діагноз: "Як у Фріске...".

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