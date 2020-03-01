Навколо зірки російського шансону Любові Успенської не вщухають пристрасті після скандалу з дочкою. Багато в чому вона сама підливає масла у вогонь

Як передає Politeka.net, артистка поділилася в мережі відвертим фото, на якому постала в світлій міні-сукні з блискітками, під яку "забула" надягти спідню білизну. Крізь тонку тканину відмінно видно кожен вигин і кожну округлість. Треба віддати Любові належне: попри свій вік виглядає вона, більш ніж спокусливо.

Артистка притулилася до стіни, піднявши руки вгору і взявшись за голову. При цьому театрально закрила очі.

У підписі до фото "королева шансону" подякувала фанатів за те, що в її Instagram їх вже мільйон, а також повідомила, що збирається дати концерт в Уссурійську і нібито отримає в подарунок справжнього тигра.

"Мама, заради Бога, я ні краплі не п'яна! Я шалено закохана в своїх фоловерів! Прокинулася і побачила, що у мене вас мільйон! Спасибі! Сьогодні у мене концерт в Уссурійську! Обіцяли подарувати уссурійського тигра, ось чекаю подарунка! Поки маленький буде зі мною, а потім подарую зоопарку!", - написала Успенська.

На артистку тут же накинулися хейтери. По-перше, багато хто відзначив, що популярність останнім часом, і зокрема, "мільйон у соцмережі" до неї прийшли тільки завдяки скандалу з дочкою (дівчина заявила на телебаченні, що піддавалася психологічному насильству з боку матері). По-друге, відгукнулися захисники природи, яким не сподобалася ремарка про тигра.

"З донькою впоратися не можете.... Яке тигреня???? Більше уваги доньці🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️"

"До появи інстаграмма я була про людей кращої думки. А тепер розумію наскільки багато людей недалекого розуму. Себе подаруйте зоопарку !!! А краще відразу кунсткамері😏"

"Тих, хто обіцяв, здати поліції відразу ж при передачі. Нехай посидять за ґратами, подумають про життя. Зовсім з глузду з'їхали, представника вимираючого виду "дарувати"?"

"Серйозно?у подписоту закохані?🤣ви про що...народ не через любов до когось підписується в 90%випадках постібатися...і ще-люди один одного ненавидять а вас полюбили?Мізки Люба вмикайте..хоч іноді. .Добра вам 🙌"

Проте також досить хвалебних коментарів. Справжні шанувальники співачки захоплюються її прекрасною фігурою і сміливістю.

"Яка худенька!!! Струнка і дуже се*сі❤️💪💥"

"Отетеріти фігурка😍"

"У вас більше ніж мільйон ♥️♥️♥️Ви королева шансону 🔥"

"Ох яке фото!!! Дух захоплює... і тиск піднявся від побаченого до 150... доведеться випити таблетку. Любов це ШИК!"

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

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