Дівчина народилася в перший день весни

Колишня наречена українського співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай 1 березня відзначає своє 28-річчя

Напередодні дня народження дівчина поділилася в мережі яскравим знімком, передає Politeka.

На своїй сторінці в Instagram Раміна опублікувала фотографію, на якій позує в яскраво-рожевому плащі. Особливу увагу привертають аксесуари, якими дівчина доповнила образ. Так, вона вибрала широкий чорний ремінь до плаща, такого ж кольору сумку й оригінальну шийну прикрасу у вигляді величезних скріпок.

Користувачі прийшли в захват від такого образу зірки, про що поспішили написати в коментарях.

«Красуня❤️», «Неймовірна 😍», «Прекрасна!!🤩🤩🤩», «крута мала», – зазначають вони.

Сьогодні Раміна – успішна журналістка і ведуча YouTube-каналу «Ходять чутки». Вона зустрічається з відомими діячами політики і шоу-бізнесу і розмовляє з ними на найрізноманітніші теми, розкриваючи нові сторони своїх героїв. Серед її гостей – мер Харкова Геннадій Кернес і співак Максим Барських.

Перша популярність прийшла до дівчини після участі у п'ятому сезоні «Холостяка», де вона стала фіналісткою. Потім був яскравий і гучний роман зі співаком Віталієм Козловським, однак до шлюбу справа так і не дійшло.

Раніше ми писали, що екс-бойфренд Раміни зізнався, що у нього з'явилася нова дівчина, але не став розкривати її особистість. А в новому інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» співак поділився і зовсім пікантними деталями свого інтимного життя.

Так, Козловський розповів, що ця сторона стосунків для нього вкрай важлива. За словами співака, в ліжку він буває дуже різний в залежності від свого настрою.

«Я або вибухаю, або дуже спокійний і всіх люблю. І ось мій темперамент перенісся в секс. Я можу бути й ангелом, і бісом одночасно», - розповів співак.

Нагадаємо, екс-наречена Козловського приголомшила визнанням про інтим зі співаком.

Як повідомляла Politeka, Козловський приголомшив спогадами про найголовніше в житті.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Раміни.