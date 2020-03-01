Українська співачка Світлана Лобода, що живе і активно будує свою кар'єру в Росії, показала запальний ролик у своєму блозі

Як повідомляє Politeka.net у Світлани Лободи не так вже й часто випадає можливість відпочити, тому співачка при будь-якій можливості старається поєднати роботу з невеликим релаксом. Наприклад, зовсім нещодавно вона виступала в Дубаї і встигла трохи позасмагати на пляжі.

Зараз же артистка знову повернулася до роботи і показала на своїй сторінці в мережі Instagram фрагмент нового музичного відео.

На ньому Лобода станцювала запальний танець, як слід потрусивши усіма частинами свого тіла. Компанію в танцях їй склали африканські чоловіки.

Для кліпу вона обрала екстра-коротку сукню в зелені паєтки з прозорими вставками. Вона настільки коротка, що ледве прикриває її п'яту точку, підкреслюючи довжину струнких ніг і тонку талію. Образ доповнює яскравий макіяж, грайлива укладка і черевики темно-зеленого кольору на підборах.

Користувачі мережі, на жаль, не зможуть залишити свої коментарі під відео, адже його вона опублікувала на своїй сторінці в блозі Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Світлана Лобода, що виїхала жити і будувати кар'єру в Росії, показала нове фото з відпочинку в Instagram.

На фото Лобода позує в чорному піджаку, під яким видніється прозора сіточка. Образ доповнила Світлана очками у вигляді сердечок, а також великими сережками.

На тлі можна побачити скло, а також стелю. Відомо, що співачка проводить відпочинок у Франції.

"Я так люблю це місто - Париж. Може зробимо концерт тут? що скажете? куди їхати після тижневої відпустки?))", - написала Лобода.

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