Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно строит свою карьеру в России, показала зажигательный ролик в своем блоге
Как сообщает Politeka.net, у Светланы Лободы не так уж часто выпадает возможность отдохнуть, поэтому певица при любой возможности старается совместить работу с небольшим релаксом. К примеру, совсем недавно она выступала в Дубае и успела немного позагорать на пляже.
Сейчас же артистка вновь вернулась к работе и показала на своей странице в сети Instagram фрагмент нового музыкального видео.
На нем Лобода станцевала зажигательный танец, как следует потрусив всеми частями своего тела. Компанию в танцах ей составили африканские мужчины.
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Для клипа она выбрала экстра-короткое платье в зеленые пайетки с прозрачными вставками. Оно настолько короткое, что едва прикрывает ее пятую точку, подчеркивая длину стройных ног и тонкую талию. Образ дополняет яркий макияж, игривая укладка и ботинки темно-зеленого цвета на каблуке.
Пользователи сети, к сожалению, не смогут оставить свои комментарии под видео, ведь его она опубликовала на своей странице в блоге Instagram-Stories.
Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Светлана Лобода, которая уехала в жить и строить карьеру в Россию, показала новое фото с отдыха в Инстаграм.
На фото Лобода позирует в черном пиджаке, под которым виднеется прозрачная сеточка. Образ дополнила Светлана очками в виде сердечек, а также большими сережками.
На фоне можно увидеть стекло, а также потолок. Известно, что певица проводит отдых во Франции.
"Я так люблю этот город - Париж. Может сделаем концерт здесь? что скажете? куда ехать после недельного отпуска?))", - написала Лобода.
Напомним, Лобода сбежала из России после скандального клипа, новые кадры впечатляют
А еще Politeka писала, что полураздетая Лобода напугала безумными танцами посреди дороги
Также Politeka сообщала, что Лобода поразила новой внешностью в Париже, кадры облетели сеть