Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно строит свою карьеру в России, показала зажигательный ролик в своем блоге

Как сообщает Politeka.net, у Светланы Лободы не так уж часто выпадает возможность отдохнуть, поэтому певица при любой возможности старается совместить работу с небольшим релаксом. К примеру, совсем недавно она выступала в Дубае и успела немного позагорать на пляже.

Сейчас же артистка вновь вернулась к работе и показала на своей странице в сети Instagram фрагмент нового музыкального видео.

На нем Лобода станцевала зажигательный танец, как следует потрусив всеми частями своего тела. Компанию в танцах ей составили африканские мужчины.

Для клипа она выбрала экстра-короткое платье в зеленые пайетки с прозрачными вставками. Оно настолько короткое, что едва прикрывает ее пятую точку, подчеркивая длину стройных ног и тонкую талию. Образ дополняет яркий макияж, игривая укладка и ботинки темно-зеленого цвета на каблуке.

Пользователи сети, к сожалению, не смогут оставить свои комментарии под видео, ведь его она опубликовала на своей странице в блоге Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Светлана Лобода, которая уехала в жить и строить карьеру в Россию, показала новое фото с отдыха в Инстаграм.

На фото Лобода позирует в черном пиджаке, под которым виднеется прозрачная сеточка. Образ дополнила Светлана очками в виде сердечек, а также большими сережками.

На фоне можно увидеть стекло, а также потолок. Известно, что певица проводит отдых во Франции.

"Я так люблю этот город - Париж. Может сделаем концерт здесь? что скажете? куда ехать после недельного отпуска?))", - написала Лобода.